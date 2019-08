VERSO IL CONTE-BIS Il sì di Zingaretti e i calcoli di Renzi

Inter - VERSO il Lecce : Godin ko - dubbio Barella e idea Esposito per Conte : Inter-Lecce sarà la prima gara ufficiale di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. Dopo un’estate positiva tra grandi colpi di mercato e amichevoli incoraggianti è quindi arrivato il momento di fare sul serio. L’avversario potrebbe sembrare “morbido” ma la neopromossa Lecce arriverà a San Siro con tanto entusiasmo, duemila tifosi alle spalle e un’organizzazione di gioco precisa figlia del lungo lavoro di Fabio Liverani, tecnico del doppio ...

Crisi di governo - l'ultimo pressing di Di Maio ma Conte va VERSO le dimissioni : Le sorprese, tantomeno con i giallo-verdi, non sono mai da escludere. Ma a meno di un clamoroso colpo di scena, questa sera dopo il dibattito in Senato, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per...

Giuseppe Conte spiazza tutti : "Non guiderò un governo di transizione". La voce : VERSO il disastro autunno : Giuseppe Conte con ogni probabilità oggi 20 agosto si dimetterà. Lo scenario più probabile è che lo faccia durante o subito dopo il discorso in Senato. Perché non vuole essere lui a gestire una eventuale fase di governo di transizione. Il presidente del Consiglio preferisce stare a guardare, rivela

«Non torno con Matteo - è sleale» - Il premier Conte VERSO le dimissioni con due alternative : il bis o la Ue : «Salvini ormai dice la qualunque, è disperato. Ma lo capisco, poveretto: ha sfiduciato il suo governo, le elezioni che credeva a portata di mano sono ormai una chimera. E ora...

Sì del Tar - Open Arms VERSO Lampedusa. Salvini non si arrende e litiga con Conte : Sospeso il divieto d’ingresso in acque italiane. Il vicepremier ricorre: pronto nuovo stop. Ma Trenta invia soccorsi

Lega presenta mozione sfiducia VERSO Governo Conte : troppi no : Roma – La Lega presenta in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. “troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all’Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona”, spiega una nota della Lega. L'articolo Lega presenta mozione sfiducia verso Governo Conte: troppi no proviene ...

Governo Conte VERSO la crisi - Fusaro : 'Inviso ai signori del capitale e della finanza' : Dopo più di un anno di Governo retto da una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle, l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte sembra davvero al crepuscolo. Le dichiarazioni delle componenti, con particolare riferimento a Salvini e al Carroccio, non sembrano lasciare dubbi sul fatto che a breve la crisi di Governo, già scoppiata a parole, possa veder partire il suo iter ufficiale. Su un legame che ormai appare compromesso e sulla ...

Crisi di governo - VERSO la sfiducia al premier Conte in Parlamento. Salvini : “Chiedo agli italiani pieni poteri” : Il calendario ancora non è stato deciso, ma la rotta è tracciata: si va verso la sfiducia al premier Giuseppe Conte in Parlamento. A chiederlo è stato lo stesso presidente del Consiglio che ieri sera ha attaccato Salvini, difendendo l’operato del suo esecutivo che “ha lavorato e non è andato in spiaggia”. “Il Parlamento non è un molesto orpello del nostro sistema”, ha detto. Il ministro dell’Interno da Pescara ha ...

Crisi di governo - VERSO il voto : braccio di ferro a Palazzo Chigi. Di Maio nel bunker - incontro Conte-Salvini : Si va al voto? Deciso, o quasi. Presidente della Repubblica permettendo. Matteo Salvini ha atteso che il premier Giuseppe Conte tornasse dal colloquio con Sergio Mattarella per annunciare la fine del governo. Il sito di Repubblica lo dà per certo. Ma gli indizi, ora, sono pesantissimi. Non soltanto

VERSO le elezioni - Salvini vede Conte. Lega : “Inutile andare avanti - meglio le urne”. M5S : “Dicano cosa vogliono” : Il voto sulla Tav spacca l’esecutivo. M5S: «Siano più chiari, non si capisce cosa vogliano fare». Conte un’ora a colloquio con Mattarella

Salvini VERSO Sabaudia dopo l’incontro con Conte. I leghisti : “Stasera sgancerà una bomba atomica” : Terminato a Palazzo Chigi il confronto con il premier. Nel Carroccio c’è chi sostiene che Matteo dirà che il governo non ha più motivo di andare avanti