Nadia Toffa | sale a 50 mila il numero delle firme per intitolarle il reparto di oncologia

Nadia Toffa - l’ex fidanzato Massimiliano Ferrigno : «Ho raccolto il suo ultimo desiderio» : Nadia Toffa ultime notizie. Dopo la scomparsa di Nadia Toffa parla il suo storico ex fidanzato. Massimiliano Ferrigno, uno degli autori storici de Le Iene, è stato per 10 anni fidanzato di Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. Massimiliano e Nadia hanno interrotto la loro relazione nel 2017, poco dopo la diagnosi di cancro fatta a seguito di un malore alla giornalista. Nonostante la ...

“Ci ha regalato speranza”. Nadia Toffa - la splendida iniziativa del comune per ricordarla : Non smettono di arrivare i messaggi di addio, di stima e di amore nei confronti di Nadia Toffa. La scomparsa della conduttrice delle Iene ha infatti sconvolto tutti, fuori e dentro il mondo dello spettacolo. Era una guerriera e lo sappiamo non solo per come ha combattuto contro il cancro, ma anche e soprattutto per il lavoro che faceva, per le inchieste che ha condotto, per quel suo intrufolarsi dove vedeva del losco, del malaffare, delle ...

Nadia Toffa - parla l’ex fidanzato : “Le sono stato accanto fino all’ultimo” : A quasi dieci giorni dalla sua morte, parla l‘ex fidanzato di Nadia Toffa. In un’intervista al settimanale DiPiù Massimiliano Ferrigno, autore delle Iene, racconta del suo rapporto con Nadia, con la quale è stato insieme per 10 anni. Massimiliano racconta di essere stato vicino all’ex fidanzata fino alla fine: “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa – racconta – Con lei se ne sono andati dieci anni della ...

Nadia Toffa - parla il suo ex fidanzato Massimiliano Ferrigno : “Sono stata con lei fino alla fine - ho raccolto il suo ultimo desiderio” : Una storia durata dieci anni, con una pausa presa nel 2017, l’anno in cui Nadia Toffa ha scoperto di avere un tumore al cervello dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava a Trieste e trasportata d’urgenza al San Raffaele di Milano. La sua storia d’amore con Massimiliano Ferrigno, autore storico de Le Iene, si è trasformata in un legame forte anche dopo la decisione di separarsi. E così quando Nadia ha trovato un ...

L'ex della Toffa : Sono stato io a raccogliere l'ultimo desiderio di Nadia : Dopo la morte di Nadia Toffa, Massimiliano Ferrigno si racconta in una lunga intervista, raccontando che non ha mai lasciato da sola la iena durante gli ultimi giorni della malattia. Il 13 agosto la scomparsa di Nadia Toffa ha rattristato il mondo dello spettacolo e non solo. La giornalista de Le Iene non ha vinto la sua battaglia contro il contro e ora Sono in molti che piangono la sua morte. Primo fra tutti è Massimiliano Ferrigno ...

Morte Nadia Toffa - l’ex fidanzato rompe il silenzio : “Ho esaudito il suo ultimo desiderio” : La Morte di Nadia Toffa, venuta a mancare il 13 agosto 2019 a causa di un tumore contro il quale lottava da anni, ha lasciato tutta l’Italia nel cordoglio. La giovane giornalista e conduttrice de Le Iene, durante la lotta contro il tumore, ha sempre sorriso e mantenuto il suo atteggiamento positivo verso la vita. Nonostante sapesse benissimo di avere poco tempo da vivere. Nadia Toffa ha anche condiviso i momenti più duri della sua malattia con i ...

Parla Massimiliano Ferrigno - ex compagno di Nadia Toffa : “Per me lei era tutto” : Non si è ancora sopito il dolore generale per la morte di Nadia Toffa, scomparsa a metà agosto all'età di 40 anni, a causa degli effetti di un cancro di cui lei stessa aveva Parlato pubblicamente. La conduttrice, proprio in virtù dell'enorme attenzione pubblica generata dalla malattia e dalle cure, di cui ha sempre Parlato con assoluta naturalezza, ha avuto al suo fianco nell'ultimo anno tante persone che l'hanno sostenuta moralmente e aiutata. ...

Nadia Toffa - l'ex fidanzato : "Per me lei era tutto - ho raccolto il suo ultimo desiderio" : La prematura scomparsa di Nadia Toffa, aveva 40 anni, ha stravolto molti e in particolar modo Massimiliano Ferringo, uno degli autori del programma Le Iene. Ma Missimiliano è stato anche il fidanzato di Nadia per ben 10 anni, un amore solido e importante, che ha però trovato epilogo nel 2017, propri