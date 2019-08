Milan | Giampaolo cambia tutto dopo una sola partita? L’ammissione | “nuovo modulo per

Udinese-Milan - Giampaolo deluso : “attacco da rivedere” : “Perdere non va mai bene, soprattuto se sei il Milan, ma la partita mi ha dato molte indicazioni e fatto capire cosa abbiamo fatto bene e cosa meno”. Sono le dichiarazioni di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l’Udinese. “Il possesso palla deve avere uno sviluppo offensivo migliore. I tre davanti devono recitare un copione diverso per sensibilità e questi ...

Udinese-Milan 1-0 - decide Becao. Giampaolo non riesce a scuotere i rossoneri : In Friuli Diavolo in campo senza i nuovi acquisti (Leao e Bennacer entrano nel finale): poco gioco e poche emozioni. E al 72' un'inzuccata del Brasiliano decide il confronto

Troppo brutto per essere vero - Milan orrendo alla Dacia Arena : l’Udinese fa la festa a Giampaolo : La formazione rossonera non riesce mai ad impensierire la difesa dell’Udinese, che nel secondo tempo colpisce con Becao e si porta a casa i tre punti Difficile cominciare peggio, senza gioco e con zero punti in tasca. Un Milan orrendo perde al cospetto di una Udinese precisa e cinica, capace di colpire nel momento giusto con Becao, tramortendo i propri avversari e iniziando con il piede giusto questa Serie A. Spada/LaPresse Se i ...

Milan impresentabile - arriva la sconfitta all’esordio per Giampaolo : contro l’Udinese finisce 1-0 : Risultato Udinese-Milan 1-0 90+5′ – finisce Udinese-Milan. Esordio da incubo per i rossoneri, sconfitti per uno a zero dalla squadra friulana. 90′ – Cinque minuti di recupero. 81′ – Per l’Udinese esce Giuseppe Pezzella ed entra Ken Sema. 76′ – Ultimo cambio Milan: entra Bennacer al posto di Paquetà. 75′ – Miracolo di Donnarumma: il portiere rossonero evita il ...

Udinese-Milan - Giampaolo : “Voglio subito una squadra competitiva. Il nuovo rigorista sarà Piatek” : Prima conferenza stampa stagionale per il tecnico del Milan, Marco Giampaolo. La prima partita di campionato contro l’Udinese segnerà anche l’esordio dell’allenatore abruzzese sulla panchina rossonera in una partita ufficiale. Di seguito, tutte le parole pronunciate dall’ex tecnico della Samp in conferenza stampa. Pensava di essere al punto in cui si trova?“Il lavoro l’abbiamo portato avanti così come ...

