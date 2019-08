Mistero a Roma | trovato un cadavere ancora non identificato tra i rifiuti Il corpo

Mistero a Roma - trovato un cadavere ancora non identificato tra i rifiuti : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina a Roma in via di Ponte Mammolo. Il corpo è stato trovato intorno alle 7 vicino a dei cassonetti dei rifiuti da un passante, che...

Calciomercato 14 agosto : Roma - Mistero Icardi - Rugani più lontano. Juve - Dybala verso il PSG. Atalanta - spunta Sturridge : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 14 agosto. JuveNTUS– Dopo un’ottima campagna acquisti, tiene banco il capitolo cessioni. 5-6 cessioni in arrivo. Grana Perin, il Monaco sembrerebbe essersi tirato indietro. Manzkukic potrebbe aprire al Bayern Monaco, mentre Khedira viaggia spedito verso la conferma. mistero Icardi: l’attaccante argentino sarebbe ad un passo […] L'articolo Calciomercato 14 ...

Silvia Romano rapita per riscatto : l'Italia non ne sapeva nulla? L'ultimo Mistero sul caso : La polizia di Malindi è stata chiara su quanto accaduto a Silvia Romano. Gli imputati, Abdulla Gabara Wario e Moses Luwali Chembe, avrebbero rapito la giovane volontaria italiana per ridurla in schiavitù e costringere l'ambasciata italiana a pagare un riscatto come condizione per il suo rilascio. Ac

Carabiniere ucciso a Roma - quattro persone ascoltate : il Mistero dopo il fermo nell'hotel di lusso : Sono state sentite in caserma quattro persone per l'uccisione del Carabiniere massacrato nella notte nel quartiere Prati, a Roma, con otto coltellate mentre era in servizio. L'aggressione è avvenuta in via Pietro Cossa. Secondo una prima ricostruzione riferita dagli stessi carabinieri, durante un'op

Darkness - il romanzo che vi smarrirà in una nube di Mistero e paura : Fin dalla copertina – una ragazzina in cerata gialla e sullo sfondo una nuvola nera che si mangia cielo e bosco – il romanzo di Leonardo Patrignani, Darkness (DeA eduzioni, 14,90 euro), si porta dietro tutto un immaginario che ha segnato gli anni Ottanta e sta segnando quelli che viviamo e spesso a quel periodo si rifanno, specie quando si parla di intrattenimento (qualcuno sta pensando “Stranger Things”? Pensa bene). Il ...

Denti umani tra i cassonetti : shock e Mistero a Roma in piena emergenza rifiuti [FOTO] : L’emergenza rifiuti che sta interessando Roma è stata scossa, ieri, da un mistero che ha letteralmente sconvolto i cittadini: centinaia di Denti umani sono stati ritrovati in mezzo ad alcuni cassonetti. Si tratta di canini e incisivi, fotografati ieri da un residente in viale Adriatico, intorno ai cassonetti all’altezza del civico 2 b, a Montesacro. “Li ho fotografati in mattinata, verso le 12 – ha raccontato ad Adnkronos Mario ...