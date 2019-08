Migranti | sbarcheranno a Malta e saranno ridistribuiti in 6 paesi i 356 a bordo della

Matteo Salvini ha detto no alla Ocean Viking : l'Ue si è svegliata. I Migranti sbarcheranno a Malta : "La Ocean Viking non sbarcherà in Italia". E così è stato la ong e l'Ue hanno preso sul serio le parole di Matteo Salvini. A prendersi l'incombenza dell'imbarcazione sarà infatti Malta, che farà sbarcare i 356 naufraghi a bordo da due settimane. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitte

I Migranti della Open Arms sbarcheranno a Lampedusa : La procura di Agrigento ha disposto l'evacuazione della nave, vanificando l'iniziativa del governo spagnolo che stava inviando una nave militare

Open Arms - tre Migranti malati sbarcheranno a Lampedusa : Portati a terra dalla Guardia costiera, la Procura di Agrigento apre un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione. Sulla Ocean Viking restano 251 persone salvate

I 54 Migranti salvati da Mediterranea saliranno su una nave militare e sbarcheranno a Malta : C'è la conferma definitiva: i migranti tratti in salvo dalla nave Alex di Mediterranea Saving Humans saliranno su una nave delle forze armate maltesi e saranno accompagnati nel porto di La Valletta. È la soluzione di un nuovo caso, che arriva grazie al "gesto di buona volontà" del governo di Malta, che ha deciso di accogliere i 54 naufraghi.Continua a leggere

Sea Watch - i Migranti non sbarcheranno per adesso a Lampedusa : indagata comandante : I 42 migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave di proprietà della Ong tedesca, per adesso non sbarcheranno nel porto di Lampedusa. Lo hanno stabilito le autorità italiane, a seguito di quanto successo anche nelle scorse ore, quando la capitana Carola Rackete ha deciso di forzare il blocco e di entrare comunque nelle acque territoriali italiane. Per la donna si è trattato di una scelta obbligata, in quanto i migranti non ce la facevano più e da ...

Il parroco di Lampedusa : "Continueremo a dormire sul sagrato della Chiesa finché i Migranti non sbarcheranno" : Ottava notte davanti al sagrato della Chiesa di san Gerlando di Lampedusa anche per il parroco, don Carmelo La Magra, per chiedere lo sbarco dei 42 migranti della ‘Sea Watch 3’ che da ieri pomeriggio stalla davanti al porto dell’isola. Due settimane in mare per le persone salvate e per l’equipaggio.“Speriamo sia l’ultima - ha detto il sacerdote che appare stanco - ma dobbiamo continuare in questa forma di ...