Terremoto Catania | scossa con epicentro a Zafferana Etnea

Terremoto Catania : altra scossa vicino ad Adrano - prosegue lo sciame sismico sull’Etna [MAPPE e DATI] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto 2 km a nord-ovest di Adrano , in provincia di Catania , alle 18:48:50 (ora italiana) ad una profondità di 20km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE ( Catania ). Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, tutte le mappe relative al sisma. Questa scossa arriva dopo il Terremoto MI 3.9 delle 6:38 di stamattina che ha avuto epicentro 1km a sud-est di Adrano . La scossa ...

Terremoto a Catania - l’analisi INGV : nell’area è in atto da diversi mesi un’intensa attività sismica : Alle ore 6:38 italiane dell’8 luglio 2019 un Terremoto di magnitudo Ml 3.9 (Mw 3.8) è stato localizzato in area etnea, ad una profondità ipocentrale di 18 chilometri. Il Terremoto – come spiega l’INGV in un nota – è stato avvertito da molte persone e ha interessato diverse località. La tabella (immagine 1) mostra le località poste entro 20 chilometri dall’epicentro. Il quadro del risentimento è fornito dalle ...