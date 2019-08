Una vita | trame al 22 agosto | Antonito e Lolita partono per Cabrahigo

Una vita - spoiler Spagna : Teresa assassinata - figlio deceduto dopo il parto : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra in onda da lunedì al venerdì in Italia. Nelle puntate attualmente in onda in Spagna Mauro San Emeterio ha confessato a Felipe Alvarez Hermoso che Teresa Sierra e loro figlio sono morti in circostanze tragiche. Una Vita: Teresa e Mauro si erano trasferiti in Costa Azzurra Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate trasmesse in Spagna si soffermano sul motivo ...

Una vita - trame spagnole : il figlio di Mauro è morto alla nascita - Teresa è stata uccisa : La popolare telenovela iberica Una Vita continua a lasciare con il fiato sospeso milioni di telespettatori. Nelle puntate che sono state trasmesse sull’emittente televisiva LA 1 TVE il 19 e il 20 agosto 2019 l’ex commissario Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), dopo essere ritornato ad Acacias 38 da solo, ha annunciato due bruttissimi eventi. L’ex ispettore si è confidato con il suo vecchio amico Felipe Alvarez Hermoso e gli ha rivelato che ...

Una vita - anticipazioni spagnole : TERESA - ecco com’è morta : Nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita) andate in onda ieri e oggi (19 e 20 agosto), i telespettatori iberici hanno assistito al ritorno di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), il protagonista della seconda stagione della telenovela. Per tale ragione, si è scoperto qualcosa di più sulla morte, già annunciata, di TERESA Sierra (Alejandra Meco)… Una Vita, spoiler spagnoli: oltre a TERESA, è morto anche il bambino che aspettava Non appena ...

Una vita - anticipazioni al 31 agosto : Blanca e Diego vogliono trasferirsi a Huelva : Le anticipazioni della nota telenovela iberica Una Vita, riservano entusiasmanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 26 a sabato 31 agosto, Arturo racconterà ai suoi vicini che presto diventerà completamente cieco. Nel frattempo Silvia Reyes svelerà a Felipe che è riuscita a trovare un dottore in grado di curare Arturo. Intanto Flora cercherà di consolare Peña, poiché sarà ancora in galera. Frattanto Peña sarà convinto che ormai ...

Una Vitatrame dal 26 al 31 agosto : Arturo decide di operarsi : Torna lo spazio dedicato a Una Vita, lo sceneggiato iberico che narra le vicende appassionanti di alcune famiglie altolocate all'interno di un palazzo signorile della Madrid del diciannovesimo secolo. Nelle puntate in programma da lunedì 26 a sabato 31 agosto su Canale 5, Ursula Dicenta verrà internata in manicomio, mentre Arturo Valverde si farà convincere da Silvia a sottoporsi a un intervento per risolvere i problemi alla vista. Una Vita: ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi annuncia Una clamorosa novità : chi porta in trasmissione (ospite fisso) : "Questa è la novità: Zenit parteciperà al programma perché da settembre avremo uno 'chef dog' che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti", Elisa Isoardi in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni annuncia le novità della prossima edizione de La prova del cuoco. Il suo amato cagnolino inso

Una vita - trame dal 26 al 31 agosto : la Dicenta reclusa in manicomio : Una vita, la popolare soap spagnola vivrà una settimana davvero movimentata. Le trame relative alle puntate in onda dal 26 al 31 agosto, rivelano che Ursula verrà rinchiusa in manicomio dopo l'arrivo di suo padre ad Acacias. Intanto, Samuel pur di non lasciar vivere felici Diego e Blanca progetterà di uccidere il piccolo Moises, mentre Arturo accetterà di farsi operare. Infine, Diego tornerà ad avere dei sospetti su suo fratello. Una vita, Il ...

“Ora c’è lui!”. La conferma arriva da Elisa Isoardi. Una bella novità : Tra poche settimane, precisamente da lunedì 9 settembre, partirà la nuova edizione de ”La Prova del cuoco”, il cooking show della Rai più longevo della televisione italiana. Al settimanale ‘Tv sorrisi e canzoni’, Elisa Isoardi ha snocciolato in anteprima le novità della stagione. Quest’anno la messa in onda sarà più breve rispetto all’anno scorso. Se nell’edizione 2018/2019 Elisa Isoardi era solita aprire il programma culinario alle ...

Milan - Maldini fa il punto sul mercato rossonero : “nessUna novità per Correa - priorità alle cessioni” : Il dirigente rossonero ha fatto chiarezza sul mercato del Milan in occasione della presentazione di Leao, Duarte e Bennacer Il mercato del Milan attualmente vive una fase di stallo, si pensa maggiormente alle uscite che alle entrate, soprattutto dopo gli ultimi acquisti piazzati dal club rossonero. PRESSINPHOTO/LaPresse In occasione della presentazione ufficiale di Leao, Duarte e Bennacer, ci ha pensato Paolo Maldini a fare un po’ di ...

Una vita - anticipazioni puntata di mercoledì 21 agosto 2019 : anticipazioni puntata 795 di Una VITA di mercoledì 21 agosto 2019: Samuel assicura a Blanca che Carmen è uscita dall’ospedale per una missione che solamente lei poteva portare a termine. I Palacios e Lolita partono alla volta di Cabrahigo. Per quanto Felipe le consigli di addossare la colpa a Peña, Flora insiste nel dichiararsi colpevole della morte dell’Indiano, illustrando al commissario la vicenda dell’idolo e della ...

Una vita - spoiler del 21 agosto : la Dicenta ritorna ad Acacias in cerca del nipote : Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda mercoledì 21 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5. Intrighi e colpi di scena caratterizzeranno anche il nuovo episodio in cui, dopo aver ritrovato il figlio Moises, Blanca e Diego saranno al settimo cielo. La giovane Dicenta inoltre, deciderà di passare in ospedale per ringraziare Carmen, ma troverà il letto vuoto. Sarà Samuel a ...

Una vita Anticipazioni 21 agosto 2019 : Blanca - Diego e Samuel fanno impazzire Ursula : Il piano degli Alday è molto semplice: i tre fingeranno che Moises non sia mai esistito così da far credere che Ursula sia impazzita.

Una vita - Riera fa una romantica proposta a Carmen - ma poi muore : Anticipazione Una Vita: Riera e Carmen innamorati, Blanca e Diego contro Samuel Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5, assisteremo a un momento romantico tra Riera e Carmen. Purtroppo la situazione per la domestica diventa drammatica, quando il suo amato perde la Vita. Il tutto accade dopo che Ursula viene rinchiusa […] L'articolo Una Vita, Riera fa una romantica proposta a Carmen, ma poi muore proviene da Gossip e Tv.

La vita in diretta - Lisa Marzoli confessa : “Ho fatto Una follia” : Lisa Marzoli de La vita in diretta racconta: “Mi sono ritrovata con decine di cani!” Ha rilasciato una breve intervista per la rubrica “Vip e Animali” del settimanale NuovoTv Lisa Marzoli, giornalista del TG2 e conduttrice de La vita in diretta Estate con Beppe Convertini. Nell’intervista in questione, come il titolo della rubrica lascia intendere, ha parlato del suo rapporto con Greise e Teppa, due cagne che ha ...