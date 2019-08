Trentino | base jumper di 30 anni muore al Becco dell’Aquila | precipitata nel vuoto per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019) Prima l’impatto contro le rocce e poi la caduta nelper oltre 200 metri: così è morta all’alba di Ferragosto unasvedese di 30. La donna si era lanciata con la tuta alare insieme al marito poco dopo le 7 del mattino daldell’Aquila sul Monte Brento, a Dro in: lui è rimasto illeso lei invece ha perso la vita. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino ma per la giovane non c’era già più nulla da fare: è morta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la ragazza ha sbattuto la vela contro le rocce a metà parete, è poi ènelper oltre 200 metri. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Ildell’Aquila è un luogo molto popolare tra i...

