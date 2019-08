Matteo Salvini | mossa disperata | vuole tener in vita il governo Maxi rimpasto | chi piazza

Matteo Salvini nel panico : "Se il governo Pd-M5s parte - noi rimaniamo all'opposizione per anni" : "Se questo governo parte, è altamente probabile che duri a lungo. E per noi è un problema, perché rischiamo di finire all'opposizione per anni". Matteo Salvini si sfoga in privato durante gli incontri politici avuti in occasione della commemorazione della tragedia del ponte Morandi. Il ministro dell

Come se nulla fosse successo Matteo Salvini vuole tornare con Luigi Di Maio : E’ questo il futuro leader del centrodestra? Alleato con i grillini! Prima dice di volere staccare la spina al Governo,

Pierferdinando Casini : "Un governo Pd-Movimento 5 stelle durerà. Colpa dell'arroganza di Matteo Salvini" : "Non avendo la possibilità di aprire una crisi ordinata, Matteo Salvini ha aspettato la chiusura del Parlamento per aprirla. Una scelta inedita nella storia della repubblica", commenta Pierferdinando Casini in una intervista a Il Giorno. Un errore "di quelli che si ricorderanno negli annali" perché

Luigi Di Maio : "Matteo Salvini ora è pentito ma ormai la frittata è fatta - inutile che sbraita" : "Ha fatto tutto da solo" Matteo Salvini "per tornare dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Silvio Berlusconi. Ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta", scrive Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook e affonda: "Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna". Il capo politico del Movimento 5

Matteo Salvini - dietrofront Lega? Nel partito girano strane voci : cosa può accadere dopo la sfiducia a Conte : Tutto, su quello che accadrà dopo il 20 agosto, sembra in continua evoluzione. Ora si prospetta anche un'altra ipotesi, quella di un contratto bis tra Lega e M5s per andare avanti con il governo gialloverde. A far presagire questa possibilità è - secondo Il Giornale - una dichiarazione del ministro

Matteo Salvini contestato a Castel Volturno - gavettoni contro l'auto. Il carabiniere : "Almeno mirate bene" : Il comizio di Matteo Salvini sulla sicurezza a Castel Volturno si è aperto con una vivace protesta di un gruppo di contestatori. I manifestanti, evidentemente contrari alla linea del ministro dell'Interno, hanno cominciato a lanciare alcuni gavettoni ma anziché colpire l'automobile sulla quale viagg

Matteo Salvini smaschera la Trenta : "Prima firmava i miei decreti - ora è Madre Teresa? Forse...". Gioco sporco : "Si è trasformata all'improvviso in Madre Teresa di Calcutta?". È un'ironia amara, quella di Matteo Salvini. In conferenza stampa a Castelvolturno, il ministro degli Interni mette in dubbio la buona fede della collega Elisabetta Trenta. La ministra della Difesa, d'area M5s, insieme al grillino Danil

Open Arms - Matteo Salvini vara la "linea durissima". Cosa c'è dietro : terribile sospetto politico su Pd e M5s : A Matteo Salvini nessuno toglie dalla testa l'obiettivo del possibile governo M5s-Pd: "riaprire i porti". Dopo il via libera allo sbarco della Open Arms da parte del ministro pentastellato (della Difesa) Elisabetta Trenta e del Tar del Lazio, per il leghista si tratta di una vera crociata. È stato p

Open arms - Matteo Salvini a Giuseppe Conte : "Ossessionato dai porti chiusi? No - dalla lotta all'immigrazione" : Matteo Salvini ossessionato dai porti chiusi? "No, dalla sicurezza degli italiani". Così il ministro dell'Interno risponde alla lettera aperta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "portando i numeri con cui giustifico il mio anno di lavoro e di stipendio", perché gli italiani "mi pagano per

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : "Vogliono un governo Renzi-Boldrini" : “I cambi di rotta dei ministri Toninelli e Trenta potrebbero fare pensare, non me, ma magari altri, che qualcuno si stia già preperando al cambio di maggioranza in atto spostandosi a sinistra. Allora si dica ‘ci stiamo preparando a un governo Renzi-Boldrini’ noi faremo le nostre valutazioni e gli italiani le loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Castel ...

La lettera aperta di Giuseppe Conte a Matteo Salvini sul caso Open Arms : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto una lettera aperta al ministro dell’Interno Matteo Salvini per criticare il modo con cui ha gestito il caso della nave della ong Open Arms, ferma da stamattina al largo di Lampedusa con

Giuseppe Conte contro Matteo Salvini sui migranti della Open Arms : "Sei sleale" : Giuseppe Conte attacca Matteo Salvini sulla questione Open Arms. Il presidente del Consiglio scrive in un alettera: “Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui ...

Matteo Salvini - via alla macchina del fango M5s : "Il pc di Siri - Berlusconi e la mafia" - sospetto infamante : "Ma tu vedi il caso!". Matteo Salvini stacca la spina al governo e il Movimento 5 Stelle accende la macchina del fango. In una nota sul proprio blog, i 5 Stelle azzardano una ricostruzione piuttosto infamante per il leader leghista riguardo alla decisione di innescare la crisi di governo che i grill

Open Arms - Matteo Salvini bulldozer contro la Trenta : "Umanità non è aiutare Ong e trafficanti" : "Umanità non significa aiutare trafficanti e ong". Matteo Salvini risponde così alla presa di posizione della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che ha spiegato di non aver firmato il decreto di divieto di sbarco della Open Arms per "ragioni di umanità". La nave da qualche ora è alle porte di