Turchia | la seconda potenza Nato fa affari con gli jihadisti È normale?

Basket - Europei Under 18 2019 : seconda sconfitta per gli azzurri. Vince la Russia ed ora ottavo con la Turchia : La prima fase degli Europei Under 18 si chiude con una sconfitta per l’Italia. A Volos gli azzurrini sono stati battuti 63-56 dalla Russia. La squadra di coach Bocchino ha chiuso al terzo posto ed ora se la vedrà con la Turchia negli ottavi di finale. All’Italia non sono bastati i 13 punti di Procida e Donadio. La selezione del Bel Paese aveva anche cominciato bene la partita, chiudendo il primo quarto avanti di sei punti (18-12). ...

