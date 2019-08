Roma Trasporto individuale persone con disabilità | avviso per l’albo degli operatori

Fonte : laprimapagina

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha pubblicato l’per la costituzione di un Albo che includerà gliabilitati all’erogazione

caputmundiHeidi : @MercurioPsi Quando non stai lavorando su problemi di trasporto a Roma, sei un fotografo professionista? .... Che foto meravigliosa ?? - mauriziosgh : RT @LuceverdeRoma: ????#Roma,oggi,14 e domani 15 agosto in occasione del #Ferragosto il trasporto pubblico non si ferma ??????tram,bus,metro e… - LuceverdeRoma : ????#Roma,oggi,14 e domani 15 agosto in occasione del #Ferragosto il trasporto pubblico non si ferma ??????tram,bus,me… -