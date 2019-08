C’è solo una persona in Italia a cui interessa questo articolo

In Polonia C’è un paese dove nascono solo femmine : Non è la trama di un nuovo film, anche se potrebbe sembrarlo. Invece, succede realmente: a Miejsce Odrzanskie, un villaggio del sud della Polonia, al confine con la Repubblica Ceca, il sindaco ha annunciato che premierà chi riuscirà ad avere un figlio maschio. Sì, infatti, proprio qui, come riporta The First News, l’ultimo bambino maschio è nato 12 anni fa perché da allora nascono solo bambine e, dei circa 300 abitanti del paese, la maggior ...

MotoGp – L’Austria e i dubbi di Vinales : “noi veloci solo se C’è aderenza. FP1 decisive per capire la situazione” : Maverick Vinales dimostra di avere qualche dubbio in vista del Gp d’Austria: il pilota Yamaha fa il punto della situazione in vista delle FP1 Una prova da dimenticare nel Gp della Repubblica Ceca, qualche sensazione migliore sulla stessa pista durante i test di Brno: è questo il bilancio di Maverick Vinales che si lascia alle spalle un weekend piuttosto deludente approcciando con qualche dubbio alle sfide che lo attendono nella gara ...

Vacanze in alta quota : in montagna non C’è solo il rischio valanghe - il vademecum : Non tutti scelgono il mare per le Vacanze. Secondo i dati ufficiali Istat, se nel 2018 il mare si conferma il luogo più scelto, il 45,6% delle Vacanze di piacere o svago, il 24,6% del totale delle Vacanze è ambientato in montagna o in collina. Per tale motivo, l’Unione Nazionale Consumatori fornisce alcuni consigli su come ci si deve comportare in alta quota: non c’è, infatti, solo il rischio valanghe. Spesso, senza allenamento e ...

De Laurentiis : “Che c’entriamo con Lukaku? Mi sono solo divertito con Pastorello” : Ieri Sky ha parlato di un inserimento del Napoli nella trattativa per Lukaku che vede coinvolte Juventus e Inter. La notizia è stata smentita dallo stesso ambiente azzurro. Ci ha pensato De Laurentiis a chiarire la faccenda, scrive il Corriere dello Sport: “Cosa c’entriamo noi con Lukaku? Ci sono stati dei sussurri perché io sono amico di Pastrorello che mi sta simpatico. Mi diverto a svegliarlo all’alba a Montecarlo e a chiedergli: “Ma ...

CorSport : James dice no al Fenerbahce. All’orizzonte C’è solo il Napoli : Il caso James Rodriguez si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il colombiano avrebbe detto di no al Fenerbahce. Il club turco si sarebbe lanciato in una perlustrazione informale che però non ha raccolto il sì del calciatore. Intanto sfuma anche l’ipotesi Atletico Madrid, mentre il Napoli mette fretta chiedendo una decisione entro ferragosto. La sensazione è quella che ci siano dei passi in ...

Pesticidi - l’agricoltura oggi mette a rischio noi e il pianeta. E C’è solo una soluzione : Si è svolta il 30 luglio una conferenza stampa alla Camera indetta trasversalmente da deputate (tutte donne!) e fortemente voluta da Cambia la Terra per sollecitare la pubblicazione della bozza del Piano Azione Nazionale (Pan) sull’uso sostenibile dei Pesticidi. Il testo della bozza, già licenziata dal ministero dell’Ambiente e da quello della Salute, era infatti da mesi “insabbiata” presso il ministero delle Politiche Agricole. Dico “era” ...

Sportmediaset – Neymar Juventus : non è finita - C’è solo un problema : Neymar Juventus – I tifosi bianconeri possono continuare a sognare; il brasiliano Neymar continua ad essere accostato da più parti alla Juventus. Ultimo aggiornamento in ordine di tempo, è quello che arriva da Sportmediaset. Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva della tv di Cologno Monzese, la Juventus continua a sognare il colpo dell’anno. Neymar vuole […] More

Tour de France 2019 - stravolta l’ultima tappa alpina : la frana modifica la Albertville-Val Thorens - mini frazione da 59 km! Il nuovo percorso - C’è solo una salita : Il maltempo che oggi ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la tappa del Tour de France sul Col de l’Iseran condizionerà anche la giornata di domani: la Albertville-Val Thorens di 130 km sarà sostituita da una mini frazione di appena 59 km, non cambiano le località di partenza e di arrivo ma è stato tagliato un lungo tratto nella parte centrale perché il Cormet de Roseland è impraticabile a causa della frana che ha interrotto il ...

Icardi Juventus : C’è solo la Juve per l’argentino - il Napoli ha in mano Pepè : Icardi Juventus: il Napoli piazza l’acquisto di Pepè, come confermato dal Presidente del Lille, che ha reso noto ufficialmente l’accordo con la società partenopea per 80 milioni di euro. “A Pepé l’anno scorso chiedemmo di restare, con la promessa che lo avremmo ceto in questa sessione di mercato. Abbiamo ricevuto offerte che ci soddisfano economicamente […] More

Luna - il giornalista grillino insiste sul complotto : “è stata solo propaganda USA - lo Sbarco non C’è mai stato” : “Ci sono evidenze, leggi della fisica che non tornano nella teoria dell’alLunaggio: tante cose illogiche. Un esempio? Gli astronauti comunicavano con la Terra a una velocità troppo elevata rispetto al tempo che avrebbe dovuto metterci la voce per andare e tornare dalla Luna. E poi le foto, le ombre… tanti fotografi all’epoca hanno confutato quelle immagini“. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è il ...

Hysaj - non C’è solo la Roma sul terzino del Napoli! : Elseid Hysaj, non solo la Roma sull’albanese. Spunta la pista inglese A quanto pare non ci sarebbe solo la Roma sul terzino del Napoli, Elseid Hysaj. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, l’albanese interesserebbe molto anche al Tottenham. Gli inglesi, infatti, sarebbero alla ricerca di un terzino destro per sostituire Trippier, traferitosi all’Atletico Madrid. POTREBBE INTERESSARTI: De Laurentiis: “Mercato? Bisogna avere ...

C’è solo Android nel futuro di smartphone Huawei e Honor : nuovo annuncio su Hongmeng OS : Cominciano ad essere più chiare le prospettive del tanto chiacchierato sistema operativo Hongmeng OS, soprattutto per coloro che vogliono conoscere il futuro a medio termine degli smartphone Huawei e Honor che verranno lanciati sul mercato. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcune anticipazioni in merito alle modalità con le quali la piattaforma dovrebbe esordire nei prossimi mesi (l'ultimo bollettino è di pochi giorni fa), oggi tocca ...

Salvini : “Non C’è nessun finanziamento. Sono solo colpevole di volere buoni rapporti con la Russia” : Matteo Salvini torna sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega, sostenendo di "non aver mai chiesto un euro fuori posto". L'unica cosa che riusciranno a trovare le inchieste, continua il leader del Carroccio è la "convinzione che i rapporti con la Russia siano fondamentali e che Putin sia una grande uomo di Stato".Continua a leggere

Macerata Opera - il festival tutto rosso : dalla gelosia per Carmen al potere di Macbeth. Ma non C’è solo la lirica : Marcorè porta De André e Nespoli la Luna : Il colore della passione, del sangue, dell’energia: quest’anno il Macerata Opera festival si tinge di rosso. Anzi, di #rossodesiderio (rigorosamente con l’hashtag, a prova di social), filo conduttore delle tre opere in scena allo Sferisterio: la Carmen di Jacopo Spirei, il Macbeth di Emma Dante e il Rigoletto firmato Federico Grazzini. Il festival, in programma dal 19 luglio all’11 agosto, ospita anche un fitto calendario di incontri e ...