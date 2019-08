Morbillo | l’allarme dell’Oms | “Casi triplicati nel 2019 | non si fermano i contagi”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) I focolai dicontinuano “a diffondersi rapidamente in tutto il mondo”. E’ quanto emerge dagli ultimi rapporti preliminari dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Sono milioni le persone a livello globale a rischio”, sottolinea l’Oms. “Nei primi sei mesi del, i casi segnalati sono i più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono a dura prova i sistemi sanitari e provocano gravi malattie, disabilità e decessi in molte parti del mondo. Finora nel, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero di casi segnalati è triplicato“. Quest’anno, la Repubblica Democratica del Congo, il Madagascar e l’Ucraina hanno registrato il maggior numero di casi. “Tuttavia – precisa l’Oms – i casi sono diminuiti drasticamente in Madagascar negli ultimi mesi a seguito di campagne ...

razorblack66 : MA IL PROBLEMA È IL MORBILLO ????????????????????????Zanzare, cresce l'allarme per il virus che fa scoppiare il cervello: «Si è… - MZorzy : RT @Vulcanelios: Attenti al morbillo. Zanzare, cresce l'allarme per il virus che fa scoppiare il cervello: «Si è esteso» -