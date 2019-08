Tutte le misure a rischio a causa della crisi di governo

Lavoro - Tutte le misure “a rischio” per la crisi di governo : Il decreto sui rider, le tutele per i manager dell’ex Ilva e gli aiuti alle aziende in crisi, licenziato dal consiglio dei ministri “salvo intese” senza l’approvazione definitiva del governo resta lettera morta. Il decreto dignità e il reddito di cittadinanza potrebbero essere modificati o non essere confermati da un altro esecutivo.

Codice rosso per le donne è legge : Tutte le misure - dallo stalking al revenge porn : Violenza sulle donne, indagini più veloci e pene più pesanti in casi di violenza sessuale e stalking ma anche nuovi reati come quello di revenge porn, sfregi al viso e lo stop ai...

