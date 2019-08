Sicurezza : Consulta Culture Palermo - ‘legge assassina e disumana’ : Palermo , 6 ago. (AdnKronos) – “Per l’ennesima volta il governo ci insegna che la solidarietà è diventato un crimine in Italia”. Così il presidente della Consulta delle Culture di Palermo Ibrahima Kobena commenta l’approvazione di ieri in Senato del decreto Sicurezza bis. Un provvedimento che “degrada la dignità umana poiché insegna a girare le spalle a ogni situazione che necessita di solidarietà e di ...

Decreto Sicurezza - Consulta in camera di consiglio. Avvocatura dello Stato : “Ricorsi delle Regioni hanno una matrice politica” : I giudici sono riuniti in camera di consiglio. Il verdetto della Corte costituzionale sul ricorso presentato da cinque Regioni sul Decreto Sicurezza e immigrazione voluto da Matteo Salvini è atteso entro venerdì. Intanto l’ Avvocatura dello Stato ha rappresentato la posizione del governo davanti ai giudici: i ricorsi, è la sostanza dell’intervento, sono mossi sono da motivazioni politiche. La seduta pubblica al palazzo della Consulta ...

Decreto Sicurezza - regioni rosse contro Matteo Salvini : "Riaprire i porti" - ricorso in Consulta : Una nuova offensiva contro Matteo Salvini a pochi giorni dall'approvazione in CdM del Decreto sicurezza-bis. Qui si parla del primo pacchetto di norme su immigrazione e sicurezza, quelle entrate in vigore lo scorso ottobre (il Decreto fu convertito in legge a dicembre). Il punto è che diverse region