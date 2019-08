Allarme caldo | la Groenlandia si sta sciogliendo

“Non mettete ghiaccioli nella vagina - è pericoloso” : l’Allarme lanciato dai ginecologi dopo la ‘nuova moda’ dovuta al caldo : Il caldo record registrato in questi giorni in Europa ha dato vita a una serie di ‘mode’ che stanno facendo discutere. Da una ginecologa inglese è arrivato un allarme a dir poco bizzarro, ma giustificato dai frequenti casi riscontrati:“Non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso” ha detto l’esperta. Nel Regno Unito sono stati segnalati diversi casi di persone che hanno deciso di mettere in atto questa pratica, ...

“Non mettete ghiaccioli nelle parti intime - danni seri” : l’Allarme dei ginecologi con il caldo record : “Non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso“. È l’allarme lanciato in questi giorni di caldo record da una ginecologa inglese che, dopo le segnalazioni di diversi casi nel Regno Unito, ha deciso di intervenire per mettere in guardia sui rischi di questa pratica usata spesso nell’intimità anche come gioco erotico. “Il ghiaccio può attaccarsi alla pelle delicata della vagina e causare traumi e danni anche ...

Caldo record - l’Allarme dei medici : “Non mettete i ghiaccioli nelle parti intime” : Fa troppo Caldo e pensate che la soluzione migliore sia utilizzare un ghiacciolo? Assolutamente sbagliato. A raccomandarlo è la dottoressa Sarah Welsh, co-fondatrice del marchio di preservativi HANX, che ha assolutamente vietato alle donne di avvicinare i ghiaccioli alla vagina. E se alcuni medici sono intervenuti per dire che ‘no, questa cosa non si può fare’, forse c’è qualcuna che l’ha provato. Nel Regno Unito sta ...

Troppo caldo in Francia - Allarme per i tacchini : “il Regno Unito si prepari a un Natale senza turkey” : Il Regno Unito potrebbe dover fare i conti con una carenza di tacchini a Natale, poiché l’ondata di caldo torrido in Francia ha provocato un calo delle forniture di uova per gli agricoltori. Gli allevatori francesi forniscono circa un quarto delle uova che si schiudono nel Regno Unito “trasformandosi” in tacchini che spesso campeggiano al centro delle tavole imbandite durante le festività natalizie. Ma le forniture sono calate ...

Allarme caldo : 14 città da "bollino rosso" ma nel weekend arrivano i temporali : Se l'Italia boccheggia in Europa si registrano temperature record. Ma sarà quella di venerdì 26 luglio 2019 la giornata più...

Il caldo ammanta l’Italia : a Milano attivati numeri d’emergenza - in Valle d’Aosta è Allarme crolli - in Trentino operai in protesta : In questi giorni di caldo afoso, il Comune di Milano invita a segnalare i casi di persone in difficoltà utilizzando i numeri messi a disposizione dell’Amministrazione nell’ambito del piano socialità: il numero verde gratuito 800777888, che risponde dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato e anche la domenica dalle 8 alle 19 in caso di ondate di calore segnalate dai bollettini Ats e che può essere utilizzato per richiedere e attivare prestazioni di ...

Meteo - tra poche ore il caldo record : "Ecco le città più pericolose" - l'Allarme diffuso dal ministero : Il ministro della Salute ha pubblicato online il bollettino di quelle che saranno le ondate di calore previste per le prossime giornate. Un vero e proprio allarme rosso. Per domani, mercoledì 24, si attende a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, bollino rosso. In questo senso, il ministero s

Api stremate dal caldo - l’Allarme di Coldiretti : non volano e non trasportano più nettare : Il caldo eccessivo, crea difficoltà alle colture, come sostiene Coldiretti Veneto in merito all’ondata di calore di questi giorni: “Quelle in serra vengono ”lessate” e molte volte il supporto idrico provoca l’insorgere di muffe e malattie. In pieno campo, in mancanza di acqua, si brucia tutto nel giro di qualche giorno. Particolarmente colpito il mais le cui semine sono state ostacolate dalle piogge primaverili e la ...

Caldo - l’Allarme del Ministero della Salute : domani bollino rosso in 5 città italiane e giovedì sarà peggio : domani bollino rosso in 5 città italiane. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso online dal Ministero della Salute, domani – 24 luglio – si prospetta una giornata da allerta di livello 3 (‘bollino rosso’) a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino. Sempre domani l’allerta di livello 2 (‘bollino arancione’) è stata emanata per Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Pescara Rieti, ...

Caldo - Uecoop : da solo un anziano su 5 - Allarme malori : “Mentre le città iniziano a svuotarsi per le vacanze estive, in Italia 1 anziano su 5 vive in completo isolamento per intere settimane, senza alcun tipo di contatto con il mondo esterno, con il rischio di non riuscire a chiedere aiuto in caso di malore“: è l’allarme lanciato da Uecoop, l’Unione europea delle cooperative. La situazione “riguarda 2 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni, sulla base degli ultimi dati ...

Il caldo aumenta la mortalità - l’Allarme del Ministero della Salute : attenzione ai sintomi legati a cuore e polmoni : Il caldo estremo peggiora i sintomi di diverse malattie e aumenta in media del 20% la mortalità per ogni tipo di causa. A mettere in guardia è il Ministero della Salute, che ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla Salute. Le elevate temperature aumentano la disidratazione e la dilatazione dei vasi sanguigni, con una serie di conseguenze su tutto il corpo. In persone sane, ricorda il documento, ...

Caldo africano in Sicilia - picchi di +44°C : situazione drammatica per gli incendi a Catania e Siracusa - gente intossicata evacuata con i gommoni. Allarme per i fenicotteri delle Saline di Priolo [FOTO e VIDEO] : Ultime ore di Caldo drammatiche in Sicilia, prima della rinfrescata che dalla serata porterà – con un forte vento di maestrale – a un netto calo delle temperature molto atteso per smorzare la cappa di Caldo africano che da cinque giorni opprime l’isola. Le temperature massime hanno raggiunto valori elevatissimi oggi nei settori sud/orientali dell’isola, mentre sono già crollati nella parte occidentale. A Trapani, ad ...

Allerta Meteo - temporali esplosivi al Centro/Sud : Allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...

Meteo - ultimi 2 giorni di super caldo al Sud ma è Allarme per la brusca “rottura” dell’estate : allerta per forte maltempo - temperature in picchiata : allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel weekend ha colpito il Nord Italia con violente grandinate e fenomeni estremi, inizia oggi la settimana che segnerà la brusca “rottura” della stagione almeno per com’è trascorsa fin qui. Infatti nei prossimi giorni una perturbazione di origine Atlantica scivolerà lungo l’Italia portando il maltempo anche al Centro/Sud e facendo crollare le temperature, che in queste ore ...