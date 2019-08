Iniziate le riprese della miniserie ' Alberto' con Edoardo Pesce | dedicata al grande Sordi

Game of Thrones - Iniziate a Belfast le riprese del prequel : Chiuso un set, se ne riapre un altro. Il mondo, però, resta (più o meno) lo stesso: sono iniziate da pochi giorni, nell'Irlanda del Nord, le riprese del pilot del prequel di Game of Thrones, il primo dei cinque progetti legati all'universo creato da George R.R. Martin a cui la Hbo ha voluto dare fiducia ordinando, appunto, l'episodio pilota.Come ben sappiamo, questo non significa che vedremo sicuramente la serie tv in onda: i vertici del ...

Din Don 2 - film tv su Italia 1 a Natale 2019 : riprese Iniziate - anticipazioni : Dopo il successo del film Din Don, una parrocchia in due, trasmesso lo scorso gennaio in prima serata su Italia 1 - con oltre il 6.6% di share e picchi di 2 milioni di telespettatori - ieri è stato battuto il primo ciak di Din Don 2, prodotto dalla Sunshine Production (Piccole luci su Rete 4, Gym Me 5, iBand e iCrew su La 5) di Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci per la regia di Paolo Geremei.Dopo la splendida Ciociaria, quest’anno il set si ...

Il commissario Ricciardi - Iniziate le riprese della nuova fiction con Lino Guanciale : Lino Guanciale è stato scelto per interpretare Il commissario Ricciardi nella nuova fiction targata Rai che arriverà prossimamente sul piccolo schermo