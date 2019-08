Luca Semprini é morto | causa morte e chi era l’addetto stampa della Ducati

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 2 agosto 2019)e chi era l’addettoTriste notizia nel mondoMotoGP e in particolare per il team: è infatti, addettodel team di Borgo Panigale. La notizia assume connotati ancora più tragici, vista l’età di, 35 anni. Stando alle notizie diffuse dallaera appena giunto a Brno, in Repubblica Ceca, e nella notte tra mercoledì e giovedì è deceduto nella sua camera d’albergo.: il comunicatoUn post breve ma sentito quello apparso sul sito. Un titolo sintetico ma al tempo stesso commovente: “Ciao”, semplice e lapalissiano. “IlTeam è profondamente addolorato nel dare la triste notizia dell’improvvisa scomparsa del nostro addettoMotoGP,”, si legge nella nota. “, 35 anni, era arrivato in ...

