Usa | Morto il figlio ed erede di Osama bin Laden

Intelligence Usa : figlio bin Laden morto : 21.08 Gli Usa hanno ottenuto informazioni di Intelligence secondo cui Hamza, figlio di Osama bin Laden, celebre per la sua militanza jihadista, è morto. Lo riferisce Nbc citando tre dirigenti Usa,che però non hanno fornito dettagli né conferma, su dove o quando sarebbe morto né se gli Usa abbiano giocato un ruolo nella vicenda. Lo scorso marzo Washington aveva messo una taglia di 1mln di dollari per la cattura di Hamza considerato il leader ...

INCIDENTE BOLOGNA : CHIUsa A14 PER INCENDIO CAMION/ Video - morto autista "è un incubo" : INCIDENTE BOLOGNA fra 3 CAMION: INCENDIO 2 tir, CHIUSA A14, traffico impazzito a Borgo Panigale. Stesso punto cisterna esplosa un anno fa: morto autista

Due camion a fuoco sulla A14 : un morto. Autostrada chiUsa in entrambi i sensi di marcia VIDEO : Uno scontro fra tre camion, due dei quali andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno scorso....

Il carabiniere è morto accoltellato. Il pugnale portato dagli Usa : Giovanna Stella Individuato il pusher che ha fornito aspirina ai due americani. Elder ha ucciso con due coltellate il carabiniere. Il coltello portato in valigia La morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha lati ancora oscuri. L'autospia di ieri sera, però, ha dimostrato chiaramente che il militare è morto dissanguato: 11 coltellato lo hanno ammazzato. Non otto come si credeva all'inizio. Finnegan Lee Elder lo ha ucciso con un ...

Schianto tremendo in autostrada : un morto. Traffico in tilt e strada chiUsa : Drammatico incidente questa mattina sull’autostrada A1. Un uomo di cinquanta anni è morto in un grave incidente, verificatosi in prossimità dell’uscita Castrocielo-Pontecarvo, nel senso di marcia verso Roma. un altro drammatico incidente nel primo week end da bollino rosso per le nostre strade, sempre più affollate di persone che, finalmente in ferie, partono verso il mare o la montagna. In viaggi dove l’attenzione e la sicurezza devono essere ...

Nicola Porro - grave accUsa sul caso del carabiniere ucciso : "Ecco perché è morto. In Italia..." : morto. ucciso. Fatto fuori in pieno centro a Roma da otto coltellate scagliate da due balordi e tossici americani. Questa la fine orribile che ha fatto Mario Cerciello Rega, carabiniere di 35 anni, sposo da poco più di un mese. Come è possibile? Una risposta, a una domanda tragica, arriva da Nicola

Maxim Dadashev : chi era il pugile morto sul ring e caUsa della morte : Maxim Dadashev: chi era il pugile morto sul ring e causa della morte È morto ieri, martedì 23 luglio, il 28enne pugile russo Maxim “Mad Max” Dadashev: era stato ricoverato venerdì sera a causa delle ferite riportate nel corso del match contro il portoricano Subriel Matias. Calciomercato Juventus, ultime notizie: il punto di fine Luglio Maxim Dadashev: condizioni apparse subito critiche Venerdì sera è andato in scena sul ring dell’MGM ...

Usa : 25enne scomparso da 10 anni ritrovato morto dietro frigo di un supermarket : Larry Ely Murillo-Moncada, il venticinquenne scomparso nel nulla nel novembre 2009, è stato ritrovato morto dietro ad un frigorifero del supermarket dove lavorava. Il ragazzo, che viveva con i genitori a Council Bluffs (capoluogo della contea di Pottawattamie, in Iowa) era uscito dalla sua abitazione in evidente stato confusionale. Per quasi 10 anni, parenti ed amici lo hanno cercato dovunque: "Dov'è andato? Cosa può essergli successo?" si sono ...

Usa - morto Kraft direttore di volo Nasa : 4.27 Addio al leggendario direttore di volo della Nasa Chris Kraft, a soli due giorni dal cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Aveva 95 anni e solo la scorsa settimana aveva partecipato alle celebrazioni per i 50 dall'allunaggio al Johnson Space Center di Houston. E' stato il primo direttore di volo della Mission Control nel 1958. "L'America ha perso davvero un tesoro nazionale, il direttore di volo Chris Kraft", ha detto in una ...

Francesco Saverio Borrelli è morto : malattia e caUsa morte. Chi era : Francesco Saverio Borrelli è morto: malattia e causa morte. Chi era È morto oggi, a quasi 90 anni, presso l’istituto dei tumori di Milano dove era ricoverato da qualche tempo, Francesco Saverio Borrelli, ex procuratore generale di Milano e capo del pool di Mani Pulite che diede il via alla stagione di Tangentopoli. Francesco Saverio Borrelli: la carriera Borrelli era nato a Napoli il 12 aprile 1930, si trasferì a Firenze per studiare ...

Luciano De Crescenzo è morto : malattia e caUsa della morte - chi era : Luciano De Crescenzo è morto: malattia e causa della morte, chi era In due giorni l’Italia perde due pilastri della cultura nazionale. Dopo la scomparsa di Andrea Camilleri che, in seguito ad una crisi respiratoria avuta un mese fa, si è spento ieri a Roma è deceduto oggi sempre nella Capitale Luciano De Crescenzo. Un altro grandissimo interprete del nostro Paese. Scrittore, regista e interprete di grande successo. De Crescenzo, ...

Andrea Camilleri è morto : malattia e caUsa della morte. Chi era lo scrittore : Andrea Camilleri è morto: malattia e causa della morte. Chi era lo scrittore Andrea Camilleri è morto questa mattina, mercoledì 17 luglio, alle ore 8.20 all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato ormai da un mese, a causa di una problematica crisi respiratoria. Lo scrittore di Porto Empedocle alla fine non ce l’ha fatta a vincere la sua ultima battaglia. A dare comunicazione della sua scomparsa la Asl Roma 1. I funerali saranno ...

Torre Santa SUsanna. Incidente sulla provinciale : morto l’imprenditore Patrizio Pichierri : Incidente mortale sulla strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Un artigiano di Torre,

RagUsa - bambini investiti dal Suv : morto anche il piccolo Simone di soli 12 anni : Un notizia terribile che si aggiunge al clima teso e tragico di questi giorni, quella che arriva dal commissario prefettizio e che sconvolge ulteriormente la piccola cittadina di Vittoria. Pochi minuti fa, infatti, si è saputo che è deceduto anche il piccolo Simone, il secondo cuginetto che era stato investito dal suv insieme ad Alessio. La morte del piccolo Simone L’annuncio che nessuno avrebbe voluto ascoltare è infine arrivato. Filippo ...