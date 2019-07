Ziliani | Marotta salvò più volte Paratici alla Juve | ma in cambio fu tradito

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) Sul Fatto Quotidiano, Paoloracconta i motivi della rottura tra Beppe, oggi ad dell’Inter, e Fabio, Chied Football Officer della, rimandando l’inizio degli screzi tra i due al 2012, quando erano entrambintus. Tutto inizia il 23 ottobre di quell’anno. Precisamente la sera della sfida di Champions Nordsjelland-ntus (finita poi con un pareggio). Antonio Conte è squalificato per 4 mesi per calcioscommesse e siede in tribuna. Accanto a lui, all’epoca braccio destro di. Conte dà ordini al vice Alessio. Detta le sue indicazioni ache le gira al vice allenatore tramite sms. Nel secondo tempo, quando laè sotto di un gol, Conte ordina tre cambi che, però per sbaglio, arrivano via sms non solo sul telefonino di Alessio, ma anche su quello di Gianluca Fiorini, procuratore e agente ...

napolista : @ZZiliani: #Marotta salvò più volte #Paratici alla #Juve, ma in cambio fu tradito Sul Fatto Quotidiano il racconto… - fcin1908it : Ziliani: 'Di Conte inviperito con Marotta avevo già scritto. I tifosi interisti sanno essere...' -… -