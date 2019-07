Home Sweet Home | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di sabato 27 luglio 2019) Dopo la cancellazione del reboot di Silent Hill da parte di Konami, in sviluppo dalle geniali menti di Hideo Kojima e Guillermo del Toro, sono molti gli sviluppatori che si sono dilettati nello sviluppo di Survival Horror dalle medesime meccaniche, tra cui Capcom con Resident Evil 7 e YGGDrazil Group Co con, ed è proprio di quest’ultimo che vi parleremo quest’oggi.Silent Hill P.T ha dato il via ad un nuovo genere Horror, perfezionando i classici in prima persona tramite l’introduzione di meccaniche rivolte a terrorizzare ulteriormente il giocatore. Tra questi spicca, che vogliamo recensire quest’oggi per voi in occasione dell’arrivo per fine anno del secondo episodio. In, giocabile sia normalmente che con i visori Oculus Rift S e Playstation VR, vestite i panni di ...

MaxxGhe : 27/07/1974. “Spero che il Sig. Neil Young voglia ricordarsi che l'uomo del sud non ha bisogno di lui in ogni caso.”… - blueberry_128 : @sirbigbrain @rosykives OH SWEET HOME ALABAMA I mean I don't judge gjdjsjsj - Aisha__Nabi : RT @Imakrogan: Sweet home sco pa tu cama -