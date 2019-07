Terremoto nel Mar Ionio | tra Calabria e Grecia DATI e MAPPE

Terremoto ad Atene di 5.3 : panico in città - gente nelle strade e blackout : Terremoto, forte scossa oggi ad Atene di magnitudo 5.3 alle 14.13 locali (le 13.13 in Italia). L'epicentro è segnalato 23 km a nordovest della capitale della Grecia, a 20 km di...

Atene - forte scossa di Terremoto in Attica : paura nella capitale greca e persone in strada : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella regione dell’Attica, in Gracia. Nelle immagini, i momenti di paura ad Atene, con le persone che si sono riversate nelle strade per evitare incidenti. In diverse zone della capitale è saltata l’energia elettrica. Al momento, secondo i giornali locali, non ci sarebbero vittime. L'articolo Atene, forte scossa di terremoto in Attica: paura nella capitale greca e persone in ...

Forte scossa di Terremoto in Grecia : epicentro nella zona di Atene : Una Forte scossa di terremoto si è verificata poco fa in Grecia, esattamente alle ore 13.13. Dalle prime rilevazioni, si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 5,1/5.3 sulla scala...

Napoli - nuovo Terremoto nella sanità : furbetti del cartellino - 62 indagati all'ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono 62 gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di indagini...

Terremoto Centro Italia - Mattarella ad Amatrice : “Il sogno della ricostruzione non deve esaurirsi nella scuola” : “Il sogno della ricostruzione non si esaurisce con la scuola, deve procedere con velocità in tutti i suoi versanti: ospedali, beni culturali e di culto, piste produttive. In questo impegno si gioca il futuro dell’Italia“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita al campus di Amatrice “Romolo Capranica”. Presenti all’evento anche il ministro ...

Napoli - nuovo Terremoto nella sanità : furbetti del cartellino - 60 indagati all'ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono oltre sessanta gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di...

Antonella Clerici - si muove la politica. La deputata Marrocco di Forza Italia spara contro la Rai : Terremoto : Si muove anche la politica per difendere Antonella Clerici dalla sua estromissione di fatto dai palinsesti di Raiuno e della Rai. Alla storica conduttrice della Prova del Cuoco verrà affidata solo la serata di Telethon, una sorta di contentino visto che per lei non è previsto alcuno show o striscia.

Indonesia. Terremoto di 5.7 magnitudo nel paradiso dei turisti : crolla un tempio a Bali : Danni a diversi edifici e a un tempio indù nel capoluogo di Denpasar. Paura tra i turisti: vari hotel hanno evacuato gli ospiti per precauzione. Non ci sarebbero vittime. Nessun allerta tsunami. Solo due giorni un altro sisma di 7.3 gradi di magnitudo sempre in Indonesia.Continua a leggere

C’è stato un Terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia - nella provincia di Maluku : Domenica mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia, l’epicentro è stato localizzato in mare, 166 chilometri a sud-est della città di Ternate, capitale della provincia di Maluku. La scossa è stata intorno alle 16 ora locale, quando

Forte scossa di Terremoto nel cuore della Grecia [DATI e MAPPE] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.1 (provvisoria) è stata registrata in Grecia alle 10:50 UTC, a 5 km nordovest dalla località di Aianí: lo rende noto il Centro Euro-Mediterraneo. Il sisma ha avuto ipocentro a 2 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Forte scossa di terremoto nel cuore della Grecia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di 6.9 nella baia australiana di Broome : Terremoto di 6.9 nella baia australiana di Broome L'epicentro a 203 km al largo della costa. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito la scossa, ma non è stata lanciata l'allerta tsunami e per ora non ci sono segnalazioni di danni ad edifici o feriti Parole chiave: ...

Forte scossa di Terremoto nella Grecia occidentale [DATI E MAPPE] : Una Forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Grecia. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato nella regione dell’Etolia-Acarnania, nella Grecia occidentale. Per ora non sono segnalati danni a cose o persone. L'articolo Forte scossa di terremoto nella Grecia occidentale [DATI E MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 5.8 nelle Filippine : 25 feriti : Un terremoto magnitudo 5.8 ha terrorizzato gli abitanti del sud delle Filippine: il sisma si è verificato ieri alle 20:42 UTC a 5 km est-sudest da Cantilan, ad una profondità di 11,8 km, secondo quanto riportato dall’Istituto geofisico statunitense USGS. L’evento ha colpito la costa nord-est dell’isola di Mindanao ed è stato seguito da altre 7 repliche di minore intensità. Venticinque persone sono rimaste ferite e alcune chiese ...

Terremoto - scossa di 6.1 nell'arcipelago giapponese delle Ryukyu : Terremoto, scossa di 6.1 nell'arcipelago giapponese delle Ryukyu Il Terremoto ha avuto epicentro al largo delle isole Amami, parte delle Ryukyu, nel sud del Paese. Non si registrano danni a persone e cose, né è stata diramata allerta tsunami Parole chiave: ...