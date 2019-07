Flat tax e grandi opere | Di Maio va all' attacco di Salvini

Salvini contro Tria : “Non vuole la Flat tax. Allora nel governo c’è un problema - o è lui o sono io” : "Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno shock fiscale forte. Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che del taglio delle tasse non se ne parla, o il problema è lui o sono io": così Matteo Salvini commenta le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla prossima manovra economica.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “La Flat tax è ancora un mistero. Io lavoro al taglio del cuneo fiscale da 4 miliardi : una misura realistica” : La flat tax “per me è ancora un mistero, ancora non ho visto le coperture, anche la flat tax volontaria di cui si parlava non ho capito cosa significa”. Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato a Sky Tg24, mette definitivamente sul tavolo il dibattito sulla Manovra, dopo l’incontro giovedì a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali: il capo politico M5s era presente, mentre Matteo Salvini non si è visto ...

Sulla manovra Di Maio sta con Conte e Tria. E la Flat tax "è ancora un mistero" : “Sono ore in cui si dice che si stia perdendo fiducia nel ministro dell’economia e nel premier. Dico che questo non fa bene al Paese, hanno portato avanti trattative complesse con l’Ue, scongiurato procedure, abbiamo spread basso anche grazie al loro lavoro. E’ il momento di capitalizzare nella manovra. Ho piena fiducia in Giovanni e Giuseppe”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24.La flat tax ...

Bonus 80 euro e Flat tax 2020 : quanto valgono e che fine faranno per Lega : Bonus 80 euro e flat tax 2020: quanto valgono e che fine faranno per Lega La riforma fiscale sarà parte centrale della Manovra 2020 e in questa non troverà spazio il Bonus 80 euro. O meglio, un piccolo spazio ci sarà anche per questo beneficio, ma sarà completamente ritrasformato. Le intenzioni sono state dichiarate ufficialmente dal sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia ospite alla trasmissione In Onda, su La7. Ecco cos’ha detto ...

Di Maio : Flat tax? Per me resta mistero : 10.08 La flat tax"per me è ancora un mistero, ancora non ho visto coperture, anche quella volontaria di cui si parlava ieri non ho capito che significa".Così il ministro del Lavoro Di Maio a Sky Tg24. "Sto lavorando al cuneo fiscale",misura "realistica"."Ho trovato 4mld", per la flat tax "serve almeno il triplo".Pensa a"local tax" che "semplifichi la vita". "Si dice che stia perdendo fiducia nel ministro dell'Economia e nel premier. Non fa ...

Salvini sfida Tria sulle tasse : "Se non le taglia il problema sono io o lui" | E M5s frena sulla Flat tax : Ultimatum del vicepremier al ministro dell'Economia: "L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". E sul governo: "Ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse"

Salvini : "Avanti con la Flat tax Tria ha dubbi?Allora è fuori posto" : "Se Tria dice che quest'anno non se ne parla del taglio delle tasse, o il problema sono io o è Tria. Se qualcuno ha dubbi o paure, basta dirlo ma allora quel qualcuno è fuori posto, o sono io o qualcun altro". ?Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

SINDACATI E POLITICA/ Il consiglio a Conte su Flat tax e cuneo fiscale : Ieri il Premier Conte ha incontrato i SINDACATI. Al centro dell'incontro la riforma fiscale. Chiara la preferenza di Cgil, Cisl e Uil

Lega accelera su Flat tax - al via piano Siri da 13 miliardi. E M5s su salario-taglio cuneo : Via il piano Siri per il quale servirebbero 13 miliardi. La Lega, riferiscono fonti parlamentari, sta affinando la proposta sulla flat tax. "Deve essere sostenibile", sottolineano le stesse fonti. Al di la' dell'incontro tra il governo e le parti sociali, il partito di via Bellerio in questi giorni ha continuato a lavorare sul pacchetto fiscale che dovrebbe essere portato al tavolo delle parti sociali in un nuovo incontro che dovrebbe avvenire ...

Flat tax "libera" : perché potrebbe essere facoltativa e non obbligatoria : Salvini: "Ho fatto una richiesta, che il regime di Flat tax possa essere una scelta, non un obbligo, e che quindi ciascuno...

Flat tax : senza detrazioni e 80 euro avrà un impatto negativo sui redditi bassi : Secondo il centro studi della Uil un lavoratore con un reddito lordo annuo pari a 13.490 euro pagherà 136 euro al mese in...

Flat tax - Regioni - salario minimo : tutti i temi di scontro tra Salvini e Di Maio : Esaurita la forza propulsiva di reddito di cittadinanza e quota 100, con il faro di Bruxelles che resta acceso sui nostri conti pubblici italiani, l’alleanza gialloverde si è inceppata....

Simulazione Flat tax 2020 : confronto Irpef e aliquote - le stime Lega : Simulazione Flat Tax 2020: confronto Irpef e aliquote, le stime Lega La Flat tax 2020 continua a far discutere, anche nel fronte interno del governo, in cui peraltro si registrano tensioni dell’ultima ora che sembrano difficili da risolvere. E la Manovra 2020 potrebbe accendere ulteriormente gli animi: sul piatto ci sono ancora diversi temi da affrontare e tra questi spunta la riduzione della pressione fiscale, l’introduzione del salario ...