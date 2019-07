La protesi della mano dotata di tatto più evoluta di sempre

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) Una buona notizia fondamentale per chi, per colpa di un incidente o di una malattia, ha perso un arto: un team di ricercatori dell’università dello Utah, in collaborazione con la Darpa e la National Science Foundation, ha svelato il suo ultimo prototipo, unaprostetica capace di muoversi col pensiero di chi la indossa – e che offre una gamma di sensazioni tattili similissime a quelle dell’arto naturale. Si chiama Luke, in omaggio a Luke Skywalker di Guerre stellari, e funziona grazie a una rete molto fitta e complessa di sensori in grado di attivare le terminazioni residue del paziente sull’estremità amputata, e in particolare grazie a centinaia di minuscoli elettrodi impiantati direttamente in prossimità delle fibre nervose del paziente. Guardare (questo video) per credere. (Credit video: University of Utah College of Engineering) La...

