Auto e bambini | in Italia è una vera emergenza E il nuovo Codice della strada farà ben

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Più volte ho scritto, in questo blog così come in altre riviste, di un’diventata così poco amica deie troppo mortalmente amica delle. Quest’estate è stato devastante. La tragica uccisione dei due cuginetti di Vittoria, che ha scosso le coscienzene, è stato solo la punta dell’iceberg di una società assurda e prepotente, che ha tolto ogni spazio ai. Pochi giorni prima a Treviso una bambina di 13 anni, in bici, è stata travolta e uccisa da un’in corsa. Quasi negli stessi giorni, un bimbo di appena tre anni è stato mortalmente investito da un’ad Arco, in Trentino. Potrei andare avanti. Secondo i dati dell’Osservatorio Asaps sono almeno 17 i casi dimorti sullada gennaio 2019 ad ora. Ogni anno circa 3500 tra adulti emuoiono sulla: nel 2018, in 12 mesi sono morti 49, 9 in più rispetto al 2017. ...

