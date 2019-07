Conte | sì alla Tav | «Non realizzarla costa di più | in ballo soldi italiani» Di Maio

Conte dice sì alla Tav : bloccarla costerebbe più che finirla. M5S a rischio caos : Giuseppe Conte cambia idea sulla Tav e smentisce di fatto l’analisi costi-benefici che l'aveva bocciata. Dopo aver espresso tutte le sue perplessità sull’opera, ora il premier assicura che non completare il progetto dell’alta velocità Torino-Lione costerebbe più che portarlo a termine. Dunque "in difesa degli interessi nazionali e in vista della "risposta da dare all'Europa entro venerdì" il presidente del Consiglio dà l’ok ...

Il via libera di Conte alla Tav : “Costerebbe di più non farla”. M5S : «Decida il Parlamento» : Il presidente del Consiglio ha ricordato che rompere con la Francia caricherebbe l’intero costo sulle spalle dell’Italia: «Solo il Parlamento può fermare l’opera». Salvini: «Sbloccare i cantieri»

Conte dirà sì alla Tav. Tam tam sulle dimissioni di Toninelli : Scritta dal premier Giuseppe Conte ma con la firma in calce di Danilo Toninelli. Ammesso che il ministro dei Trasporti abbia intenzione di condividere la lettera che dirà “Sì” alla Tav. E non è un caso infatti se in queste ore si incorrono voci su possibili dimissioni del titolare del Mit.Venerdì l’Italia invierà all’Inea, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti della ...

