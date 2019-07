Fonte : blogo

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Penso che l’annosarà l’ultimo della”.lo annuncia senza troppi giri di parole, a sorpresa, rendendo reale un’ipotesi che tantissimi appassionati tentano puntualmente di scacciare.“In un anno può succedere di tutto – spiega il conduttore a Tv Blog – ma io ho sempre agito d’istinto e la sensazione attuale è che quella che comincerà il 2 settembre sarà l’”.per la. In tvl’ospite, mi piace Del Debbio” pubblicato su TVBlog.it 22 luglio 2019 19:40.

SerieTvserie : Giuseppe Cruciani: “L’anno prossimo ultima stagione per la Zanzara. In tv faccio l’ospite, mi piace Del Debbio” - ii_minis : @genusmigrans @shockthegalgo Per lui etero/omo sono categorie sociali, inconvenienti del mestiere nel provare a far… - estensecom : Le dichiaraizoni omofobe del consigliere comunale di Fdi Federico Soffritti, ‘punto’ dalla Zanzare Giuseppe Cruciani -