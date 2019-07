Scuola | immissioni in ruolo docenti 2019 20 ultime notizie | ‘Miur ostinato | in arrivo

scuolainforma

(Di giovedì 18 luglio 2019) L’auspicato turn over generazionale per effetto di Quota 100 non riguarderà la: o almeno, le cattedre che si libereranno finiranno in supplenza e non saranno destinate allein. Nei giorni scorsi anche la senatrice Malpezzi del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare tramite la quale chiedeva al Ministro dell’Istruzione, Bussetti, come mai il Governo abbia trovato i soldi per mandare in pensione icon Quota 100 mentre non ha trovato un solo euro per la trasformazione di una quota dell’organico di fatto in organico di diritto. Assunzioni: ‘Pressapochismo e superficialità’ Come sottolineato da Anief, ci sono circa 20 mila posti che si sono liberati con i pensionamenti anticipati di Quota 100 che non saranno utilizzati per leindel. Il presidente del ...

