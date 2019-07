Torta al limone farcita Ricetta con foto passo passo

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 17 luglio 2019)alIngredienti 4 uova 220 g di farina bianca 00 50 g di fecola unnon trattato un bicchiere di olio di semi di mais 200 g di zucchero una bustina di lievito per dolci burro e farina per lo stampo zucchero a velo Per la crema: 200 g di zucchero 35 g di fecola unnon trattato un uovo Preparazione 1 Lavate i 2 limoni sotto l’acqua corrente, strofinandoli con una spazzolina; asciugateli con un telo e grattugiatene la scorza con una grattugia a fori piccoli. Fate attenzione a prelevare solo la parte gialla, perché quella bianca spugnosa (detta albedo) ha un sapore decisamente amarognolo che può danneggiare la buona riuscita dellae della crema. 2 Preparate l’impasto per la: sgusciate le uova in una ciotola, unite lo zucchero e sbattete energicamente con una frusta elettrica (oppure una frusta a mano o una forchetta) finché avrete ...

