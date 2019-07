Cosa rimane dell’accordo sul nucleare con l’Iran

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) (foto: Getty Images) Lo storico accordo firmato nel 2015 dall’Iran e dal cosiddetto gruppo 5+1 formato da Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia, Cina e Germania, che limitava la capacità di Tehran di arricchire l’uranio in cambio della rimozione di alcune sanzioni internazionali, rischia di diventare carta straccia. L’Iran ha annunciato nei giorni scorsi che non intende più rispettare gli obblighi previsti dal trattato, dal quale un anno fa si erano ritirati gli Stati Uniti, e ha superato il limite imposto sulle riserve di uranio arricchito. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini ha detto al termine di una riunione del 15 luglio che le violazioni non sono significative, e i partner europei non intendono applicare nuove sanzioni. Anche Jeremy Hunt, il ministro degli Esteri britannico ...

