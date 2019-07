Spazio | la NASA da’ lunga vita alle sonde Voyager per spingersi oltre i confini del

Sbarca a Torino “Space Adventure” - la mostra sullo Spazio e le sue meraviglie attraverso gli occhi e gli oggetti della NASA [GALLERY] : Sbarca a Torino “Space Adventure”, la mostra che sta emozionando il mondo – da Copenaghen a Tel Aviv, da Johannesburg a Varsavia – e che in 4 anni ha visto affluire quattro milioni di visitatori. Lo spazio e le sue meraviglie raccontati con gli occhi (e gli oggetti) della NASA e dalla Città delle Stelle in Russia. Tute e navicelle spaziali, satelliti, razzi, modelli in scala, pietre lunari… Oltre ottanta memorabilia originali che ...

Dopo il terremoto in California la Terra è cambiata : i danni visibili dallo Spazio e immortalati dalla NASA : Sono visibili persino dallo Spazio i danni provocati dai due forti terremoti che lo scorso 4 e 5 luglio hanno fatto tremare la California, con una magnitudo di 6.4 e 7.1. Il gruppo di analisi e immagini Aria della NASA ha utilizzato i dati raccolti dal satellite Alos-2 per realizzare una mappa che mostra lo spostamento della superficie provocato dai due terremoti. Le immagini sono state acquisite l’8 luglio e confrontate con quelle ...

La Nasa pensa al tour nello Spazio : 30 giorni per una vacanza da 50 milioni di dollari : La Nasa pensa alle vacanze nello spazio: la stazione spaziale sulla luna sarà infatti aperta ai turisti, ma c’è subito un avvertimento. I prezzi per viaggiare tra le stelle non saranno accessibili a tutti. Dopo l’annuncio, fatto oggi, dalla Nasa secondo cui dal 2020 ai turisti e alle imprese dello spazio sarà consentito utilizzare la Stazione spaziale internazionale, Iss, arrivano le prime indicazioni sui costi del “pacchetto ...

In vacanza nello Spazio. La Nasa vuole aprire la stazione spaziale ai privati : La Nasa ha annunciato di volere aprire l'uso della stazione spaziale internazionale ai viaggi commerciali e agli astronauti privati e che consentirà ai turisti di visitarla per un massimo di 30 giorni. L'annuncio dell'ente spaziale americana è arrivato oggi e il programma sarà attivo a partire dal 2

Spazio - rivoluzione dal 2020 : la Nasa aprirà la Stazione Spaziale (Iss) ai turisti : La Nasa ha annunciato che consentirà’ ai turisti e alle imprese dello Spazio di utilizzare la Stazione Spaziale internazionale (Iss) dal 2020. “La Nasa apre la Stazione Spaziale Internazionale a opportunità commerciali“, ha affermato Jeff DeWitt, direttore finanziario dell’agenzia Spaziale americana. “La Nasa consentirà fino a due brevi missioni di astronauti privati all’anno”, ha spiegato Robyn Gatens, ...

Roberto Carlino - da Napoli alla NASA : “Progetto robot per lo Spazio” : Abbiamo intervistato il giovane ingegnere aerospaziale partenopeo Roberto Carlino, approdato al prestigioso centro di ricerca Ames della NASA dopo una laurea all'Università Federico II di Napoli. Ha iniziato lavorando al progetto TESS, il nuovo "cacciatore di pianeti" erede spirituale del Telescopio Spaziale Kepler; ora costruisce robot rivoluzionari. Ecco cosa ci ha raccontato.Continua a leggere

Spazio : la Nasa assegna il primo contratto per il Lunar Gateway : La Nasa assegna il primo contratto per il Lunar Gateway, la piattaforma in orbita intorno alla Luna che farà da avamposto agli astronauti del programma Artemis destinato a riportare l’uomo sul nostro satellite. L’Ente spaziale statunitense ha infatti selezionato la Maxar Technologies di Westminster, Colorado, per sviluppare i sistemi di propulsione, potenza e comunicazione per il Lunar Gateway. Stando a quanto riporta ...

Lievito nello Spazio per osservare gli effetti delle radiazioni : la NASA prepara la Missione Artemis 1 : La NASA ha preso sul serio la sfida del governo USA di anticipare di 4 anni il ritorno sulla Luna, inviando un equipaggio sul nostro satellite entro il 2024. Per rendere il traguardo possibile, la NASA continua la sua scommessa sul settore privato: dopo aver messo a disposizione 106 milioni di dollari per finanziare le proposte di tecnologie lunari da parte delle medie imprese, l’agenzia ha annunciato l’impegno a investire altri 45.5 milioni di ...