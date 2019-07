Moglie Nainggolan malata | oggi inizio la chemioterapia

Claudia Lai la Moglie di Nainggolan lotta contro il cancro : Claudia Lai è la moglie di Radja Nainggolan e lotta contro il cancro: «Da un mese mi sveglio con la consapevolezza di vivere un incubo e da oggi inizio la chemio». La ragazza in un post su “Instagram”, si è lasciata andare ad uno sfogo condiviso con i follower. «Ogni giorno, da un mese a questa parte, mi sveglio la mattina sperando che sia solo un incubo, ma poi mi rendo conto che quest’incubo lo sto vivendo», ha scritto Claudia Lai, ...

Claudia Lai - cancro per la Moglie di Nainggolan/ I fan "Forza vinci questa battaglia" : Claudia Lai è malata: la moglie di Radja Nainggolan ha il cancro. I fan su Instagram le hanno lasciato moltissimi messaggi d'auguri

"Ho iniziato la chemioterapia". La Moglie di Nainggolan annuncia la sua malattia : "È da un mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo... È da un mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo". Sono queste le intense parole con le quali Claudia Lai, 37 anni, moglie del centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan, ha rivelato su Instagram, dove conta quasi 54 mila follower, la propria battaglia contro il cancro. ...

CLAUDIA LAI - Moglie DI NAINGGOLAN HA IL CANCRO/ È malata - i messaggi di Inter e Roma : La MOGLIE di Radja NAINGGOLAN, CLAUDIA Lai, è malata di CANCRO: l'annunzio choc su Instagram, 'a breve inizio la chemioterapia'. Dramma tumore in casa Inter

La battaglia di Claudia - Moglie di Nainggolan : «Inizio la chemioterapia - combatterò questa brutta bestia» : Claudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanUna nuova sfida per Claudia Lai, moglie del calciatore Radjia Nainggolan. La donna, che dal centrocampista dell’Inter ha avuto due bambine (Aysha, 7 anni e Mailey di 3) fa sapere su Instagram di essere malata e pronta a iniziare la sua «battaglia». «È da un mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo ...

Claudia Lai - la Moglie di Nainggolan ha un tumore : 'Vivo dentro un incubo' : Radja Nainggolan sta attraversando una fase piuttosto delicata della sua carriera: l'Inter, infatti, lo ha ufficialmente escluso dal progetto per la stagione 2019/2020, mettendolo di fatto sul mercato. Tuttavia, in attesa di definire il suo futuro professionale, il centrocampista belga in questi mesi dovrà fare i conti con una questione ben più delicata e importante. In queste ore la moglie Claudia Lai, intervenendo su Instagram, ha raccontato ...

Malattia Moglie Nainggolan - il messaggio dell’Inter : “vincerai questa battaglia” : “Cara Claudia, tutta l’Inter abbraccia te e la tua famiglia. La tua forza ti aiutera’ a vincere questa sfida”. E’ questo il messaggio pubblicato dall’Inter su twitter, il club nerazzurro esprime la propria vicinanza a Claudia Lai, moglie del centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan, che oggi ha annunciato su Instagram la sua Malattia. Una notizia che ha sconvolto non solo i tifosi nerazzurri ma tutto ...

La Moglie di Nainggolan ha il cancro : "Inizio la terapia" - : Alessandro Pagliuca Claudia Nainggolan, moglie del calciatore dell'Inter Radja ha un tumore: oggi comincerà il percorso della chemioterapia Radja Nainggolan, il calciatore belga ora centrocampista all’Inter, sta vivendo un vero incubo: la moglie Claudia Lai ha il cancro. Ad annunciare l’inizio della chemioterapia, la stessa Claudia su Instagram. Un messaggio lungo e straziante in cui si legge tutta la paura e la sofferenza per un ...

La Moglie di Nainggolan : ho un tumore - per la prima volta ho paura : La moglie di Nainggolan: ho un tumore, per la prima volta ho paura La moglie del centrocampista dell'Inter ha condiviso su Instagram la notizia del cancro nel giorno in cui inizia la chemioterapia: “È da un mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. È ora di andare a combattere questa brutta ...

Claudia Lai - Moglie di Nainggolan ha il cancro/ È malata : "inizio la chemioterapia" : La moglie di Radja Nainggolan, Claudia Lai, è malata di cancro: l'annunzio choc su Instagram, 'a breve inizio la chemioterapia'. Dramma tumore in casa Inter

Nainggolan - la Moglie Claudia Lai ha il cancro : “Inizio la terapia” : Radja Nainggolan: il calciatore vive un incubo, la miglia Claudia Lai ha il cancro Il male non risparmia nessuno! E questo lo sa bene Radja Nainggolan, il calciatore belga ora centrocampista all’Inter sta vivendo un vero incubo: la moglie Claudia Lai ha il cancro. Ad annunciare l’inizio della chemioterapia, la stessa Claudia su Instagram. Un […] L'articolo Nainggolan, la moglie Claudia Lai ha il cancro: “Inizio la ...

Malattia Moglie Nainggolan - il messaggio della Roma : “Forza Claudia” : E’ notizia di poco fa il messaggio lanciato attraverso il proprio profilo Instagram da Claudia Lai, moglie del centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan, la quale ha annunciato l’inizio delle cure con la chemioterapia. Claudia Nainggolan shock, la moglie del calciatore: “sono malata, oggi inizio la chemio” A tal proposito, è arrivato un messaggio d’augurio da parte dell’ex squadra del Ninja, la Roma, che si è ...

Claudia Nainggolan shock - la Moglie del calciatore : “sono malata - oggi inizio la chemio” : Una notizia shock che sconvolge il mondo del calcio ed i tifosi dell’Inter, la moglie di Nainggolan, Claudia ha comunicato ufficialmente di essere malata, la confessione è arrivata attraverso i canali social. “E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo, è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ...

Terribile notizia per la famiglia Nainggolan - la Moglie del belga ha il cancro : il post sui social è commovente [FOTO] : La moglie del giocatore dell’Inter ha rivelato sui social di essere malata di cancro, ammettendo di aver paura per la prima volta nella sua vita Una notizia Terribile, resa nota sui social da Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan. La bella consorte del giocatore dell’Inter ha annunciato di avere il cancro e, oggi, inizierà il primo ciclo di chemioterapia per combattere questo brutto male. Miguel MEDINA / AFP Parole ...