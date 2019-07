LIVE Nigeria-Sudafrica 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i Bafana Bafana sfidano le

Risultati Coppa d'Africa 2019/ Diretta gol LIVE score : la Nigeria ai quarti! : Risultati Coppa d'Africa 2019: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 6 luglio, valide per gli ottavi di finale del torneo.

LIVE Nigeria-Camerun 3-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : abdicano i Leoni Indomabili! Prosegue il volo delle Super Aquile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Grazie per averci seguito anche oggi, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 19.51 La Nigeria batte ed elimina i campioni in carica del Camerun. FINE SECONDO TEMPO. Nigeria-Camerun 3-2 90′ Terzo cambio Nigeria: fuori Iwobi, dentro Balogun. 87′ Esce Kunde Malong, entra Jacques: terzo cambio per Seedorf. 85′ Fuori Ighalo, ...

LIVE Nigeria-Camerun 3-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : i Leoni Indomabili stanno per abdicare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Terzo cambio Nigeria: fuori Iwobi, dentro Balogun. 87′ Esce Kunde Malong, entra Jacques: terzo cambio per Seedorf. 85′ Fuori Ighalo, dentro Onuachu: secondo cambio anche per la Nigeria. 84′ Ighalo di testa, Onana toglie la palla dalla porta! Si resta sul 3-2, la Nigeria non riesce a chiudere. 83′ Musa murato da Banana, sfuma il contropiede ...

LIVE Nigeria-Camerun 1-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : spingono le Super Aquile alla ricerca del pari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Primo cambio anche per il Camerun: Mandjeck out, Anguissa in. 60′ Primo cambio Nigeria: fuori Simon, dentro Chukwueze. 57′ Corner di Musa, il Camerun libera. 54′ Contropiede di Fai, N’Jie lancia Bassogog, ma il suo cross è preda della difesa. 51′ Sul contropiede Mandjeck stende Ighalo e si becca il giallo. 50′ Punizione a sorpresa, N’Jie in ...

LIVE Nigeria-Camerun 1-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : N’Jie completa la rimonta prima dell’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO. Nigeria-Camerun 1-2 44′ Lancio di Banana, torre di Bahoen, N’Jie controlla, entra in area e batte ancora Akpeyi. Nigeria-Camerun 1-2. 44′ GOOOOLLLLL!!!! VANTAGGIO DEL CAMERUN!!! RETE DI N’JIE!!!! 41′ Bassogog crossa al centro, Bahoken, solo davanti alla porta, pur non colpendo benissimo, batte Akpeyi. Nigeria-Camerun 1-1. 41′ GOOOOLLLL!!!!! ...

LIVE Nigeria-Camerun 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ighalo spacca la partita!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Fuorigioco di Ighalo, torna a premere il Camerun. 39′ Musa salta Banana ma poi sbaglia il cross in mezzo. Palla di nuovo al Camerun. 38′ Fallo in attacco. 37′ Corner per i Leoni Indomabili, che ora pressano i nigeriani. 35′ Omeruo prova a spazzare e travolge Fai. Punizione Camerun dal lato corto dell’area di rigore avversaria. 32′ Si riprende al ...

LIVE Nigeria-Camerun - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : 1-0. Ighalo spacca la partita!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Cooling break. 29′ Altro fallo di Kunde-Malong su Etebo, stavolta scatta il giallo. 28′ Brutto fallo di N’Jie, ma l’arbitro non lo ammonisce. 26′ N’Jie indietro per Kunde-Malong che dal limite dell’area spara alle stelle. 25′ Punizione in mezzo al campo per il Camerun, che non ha fatto più di tanto in avanti dopo il gol subito. 22′ ...

LIVE Nigeria-Camerun - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : ottavo da brividi tra Super Aquile e Leoni Indomabili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Nigeria e Camerun, valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa di calcio: il match tra Super Aquile e Leoni Indomabili inizierà alle ore 18.00. Siamo dalla parte opposta del tabellone rispetto alle partite giocate ieri, nelle quali Senegal e Benin hanno guadagnato l’accesso ai quarti. Le probabili ...

LIVE Nigeria-Guinea 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : secondo successo per le Super Aquile che volano agli ottavi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! Nigeria batte Guinea 1-0. 93′ Si gioca l’ultimo cambio la Nigeria per far scorrere tempo: entra Kalu, esce Simon. 92′ Ultimi assalti della Guinea alla caccia del pari. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Ammonito Etebo per ...

LIVE Nigeria-Guinea 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Omeruo di testa fa volare le Super Aquile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78′ Primo cambio per la Nigeria: Chukwueze per Iwobi. 75′ GOOOOOOOL NIGERIA!!! Omeruo colpisce bene di desta da calcio d’angolo sfruttando la disattenzione dei difensori rivali e trafigge l’incolpevole portiere per la rete dell’1-0. 73′ Altra sostituzione per la Guinea: Sidibe subentra a Dyrestam. 70′ Primo cambio del match: Lass al posto di un ...

LIVE Nigeria-Guinea 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Super Aquile a caccia del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Giallo anche a Seka, la partita sta diventando nervosa. 63′ Ammonito Musa per un intervento in netto ritardo. 60′ KONE! Altra importante parata del portiere della Guinea che si distende bene sulla conclusione dal limite di Iwobi. 57′ Nigeria in costante pressing offensivo ora a caccia del vantaggio. 54′ Kamano salta un uomo e calcia malamente con la palla che ...

LIVE Nigeria-Guinea 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : poche emozioni sino a questo momento : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28′ Ammonito Falette per un brutto fallo. 26′ Aina salta un uomo e tira in porta, conclusione centrale bloccata da Kone. 23′ Calcia Kamano con la sfera che sorvola la traversa. 21′ Punizione da posizione invitante per la Guinea. 18′ Simon calcia da fuori, palla alta di molto. 15′ Colpo di testa di Ndidi abbondantemente a lato. 13′ Kamano ci prova con ...

LIVE Nigeria-Guinea 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! Primo possesso per la Guinea. 16:25 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, a breve si comincia. 16:20 Si gioca all’Alexandria Stadium, arbitro dell’incontro è l’angolano De Carvalho. 16:15 L’esordio della Nigeria è stato positivo con la vittoria sul Burundi per 1-0, mentre la Guinea ha faticato di più riuscendo a strappare solo un pari ...

LIVE Nigeria-Guinea - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : sfida di fascino tra Super Aquile ed Elefanti Nazionali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle sfide odierne – Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Nigeria-Guinea Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Nigeria-Guinea, seconda giornata del Girone B di Coppa d’Africa 2019. Le Super Aquile sono partite con il piede giusto vincendo la sfida di esordio contro il Burundi per 1-0, mentre hanno avuto ...