Riace | la fiction su Lucano esclusa dal palinsesto Rai

(Di martedì 9 luglio 2019) Pietro Bellantoni MimmoLa serie dedicata al sistema di accoglienza dei migranti non andrà in onda. La decisione è stata comunicata dall'ad Salini e arriva in seguito alle vicende giudiziarie dell'ex sindaco La Rai non manderà in onda lasu, nella quale Beppe Fiorello avrebbe indossato i panni dell'ex sindaco Mimmo. La decisione è stata comunicata oggi dall'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, in occasione della presentazione della nuova stagione autunnale. Per la'Tutto il mondo è paese', che avrebbe dovuto celebrare il modello di accoglienza dei migranti creato da, “non è prevista collocazione nel”, ha chiarito Salini. La decisione arriva in seguito alle ultime vicende giudiziarie dello stesso, a processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio e indagato, in un'altra ...

