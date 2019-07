Napoli | il report dell’allenamento di Dimaro e le parole di Luperto | “Di Lorenzo? Vi

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Quarto giorno di allenamento per ilFolgarida. Il gruppo azzurro, oggi, in Val di Sole è stato impegnato in esercizi di riscaldamento e prevenzione. Successivamente fase tattica, con svolgimento offensivo e lavoro tecnico. Chiusura con sviluppi di situazioni di gioco su calci piazzati. Inglese ha svolto un allenamento differenziato. La squadra riposerà nel pomeriggio e riprenderà la preparazione domani mattina. Nel frattempo, Sebastiano, difensore dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: ““Ci sono tanti giovani quest’anno in Trentino e stiamo lavorando con grande intensità. Sono felice di essere qui e di poter proseguire la mia strada in azzurro. Ancelotti mi ha dato spazio lo scorso anno ed è stato di parola dicendo che voleva la mia conferma. Lavorare con lui è un’ esperienza unica. Ha vinto tutto sia da ...

