Lecce | 30enne chiama il 118 con l' intento di togliersi la vita | salvato dai carabinieri

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Veglie, un paesino dell'hinterlandse, dove un ragazzo di 30 anni ha tentato di suicidarsi con un grosso coltello da cucina. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che il giovane abbiato il 118 e all'operatrice abbia manifestato l'intenzione di farla finita una volta per tutte. Avrebbe dichiarato di sentirsi solo e di essere stato abbandonato da tutti. Proprio a quel punto avrebbe chiesto all'operatrice consigli su come attuare il suo piano. La donna ovviamente non ci ha messo molto are i, che nel giro di breve tempo hanno raggiunto il domicilio dell'aspirante suicida. Fortunatamente i militari sono riusciti a far desistere il giovane dal suo insano proposito. Gli infermieri hanno capito che non era uno scherzo Ovviamente quando ilha telefonato nessuno poteva sapere se quest'ultimo avesse realmente in ...