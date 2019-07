Pennette zucchine | speck e parmigiano

cosacucino.myblog

(Di lunedì 8 luglio 2019)Ingredienti 500 gr di pasta 3mezza cipolla 5 fettine digrattugiato vino bianco pepe sale olio e.v.o. Preparazione Mondate e tagliate sottilmente la cipolla e mettetele a soffriggere in una padella capiente con un giro d’olio extravergine.Intanto tagliate a losanghe loe unitelo alla cipolla. Fate rosolare per un paio di minuti e poi sfumate tutto con il vino bianco. Mondate le tre, togliate le parti finali e tritatele a julienne con l’apposita grattugia, poi aggiungetele in padella con la cipolla e lorosolati Aggiustate il sugo con sale e pepe e mettete a cuocere la pasta in abbondante acqua salata.Una volta cotte le, Scolate la pasta al dente e ripassatela in padella con il sugo, fate mantecare bene per un paio di minuti e servite il piatto ben caldo con un’abbondante spolverata di ...

RMarmiton : RT @marialetiziam: Fregula tostata in insalata, con zucchine scottate, cubetti di pomodoro e un pesto buonissimo di pomodori secchi, capper… - marialetiziam : Fregula tostata in insalata, con zucchine scottate, cubetti di pomodoro e un pesto buonissimo di pomodori secchi, c… - PietroParadiso2 : @bianchi_ennio In 5 - 3 nipoti, ritorno dal mare , pennette zucchine e mentuccia, prosciutto , gelato, anchio falanghina, bianco preferito. -