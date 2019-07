FCA L' auto elettrica porta il Lingotto in un vicolo cieco

Mercato auto Italia - sei mesi in affanno : perso oltre il 3 - 5%. Male FCA - giù del 12% : Al giro di boa semestrale il Mercato Italiano dell’auto arriva con discreto affanno: a giugno le immatricolazioni sono calate del 2,08% a 171.626 unità, mentre nel consuntivo dei primi sei mesi del 2019 la flessione è del 3,52%, a 1.082.197 immatricolazioni (erano 1.121.649 del gennaio-giugno 2018). Il risultato che si va delineando, quindi, è che l’anno in corso difficilmente replicherà i numeri del 2018, quando si era toccato il picco di ...

Mercato auto - giugno in rosso. Gruppo FCA -11% : Resta in contrazione il Mercato dell'auto in Italia, con un calo delle immatricolazioni nel mese di giugno del 2,1% rispetto a un anno fa. Sono state 171.626 le nuove...

Motori – FCA gioca in casa al Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino : Si apre oggi ufficialmente il Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino, dopo la cerimonia d’inaugurazione le istituzioni hanno visitato lo stand FCA per ammirare tutte le novità Si è svolta oggi la cerimonia d’inaugurazione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. A tagliare il nastro Andrea Tronzano, assessore Attività produttive della Regione Piemonte, Alberto Sacco, assessore al Commercio della ...

Auto - il mercato europeo a maggio è fermo. L’Italia perde l’1 - 2% e FCA l’8 - 3% : Il mercato europeo dell’Automobile torna a respirare un pochino: dopo i primi quattro mesi di flessione del 2019, infatti, a maggio ha fatto segnare volumi di vendita in linea con quelli dello scorso anno. Nell’Europa dei 28+EFTA (European Free Trade Association) sono state immatricolate 1.443.708 Auto, lo 0,04% in più. Mentre il dato cumulativo del periodo gennaio-maggio, considerati i risultati dei mesi precedenti, rimane negativo: -2% e 6,93 ...

Motori – FCA e Mopar giocano in casa al Salone dell’Automobile di Torino [GALLERY] : Mopar presenta al pubblico italiano del Salone dell’Automobile di Torino, il nuovo Jeep Wrangler 1941, il 4×4 customizzato ma con un allestimento 100% street legal Al Parco del Valentino l’attenzione del pubblico sarà attirata dal nuovo Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar, il 4×4 con un allestimento 100% street legal dall’inconfondibile livrea gialla Hella Yella, pensato per il fuoristrada ma al tempo stesso ...

Con FCA Bank l’auto è “Sempre Nuova” : FCA Bank propone, per la prima volta in Italia, una polizza assicurativa dedicata agli automobilisti attenti ed esigenti, SempreNuova, rivolta a chi ha sottoscritto un contratto di Finanziamento o Leasing con FCA Bank, per evitare ogni preoccupazione legata ai piccoli danni alla carrozzeria dell’auto mantenendola, sempre, in perfette condizioni. Grazie alla nuova polizza, sportellate, bolli, […] L'articolo Con FCA Bank l’auto ...

FCA ha firmato un accordo con Aurora per produrre auto a guida autonoma : Mike Manley, il Ceo di Fca (foto: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images) Fiat Chrysler prova a recuperare il suo ritardo sulle auto a guida autonoma dopo che la fusione con Renault è saltata. Fca Usa, il braccio americano dell’azienda italo-statunitense, ha stretto una partnership con Aurora, startup della Silicon Valley che produce software e hardware per la guida autonoma, per lanciare oltreoceano una flotta di veicoli ...

FCA sigla accordo con Aurora per guida autonoma su veicoli commerciali : Mobilità elettrica e guida autonoma possono essere considerate due delle più importanti sfide del futuro per l’industria dell’automobile. Da una parte la necessità di spingere sui motori a zero emissioni che riescano a ridurre l’impatto di sostanze inquinanti a beneficio dell’ambiente. Dall’altra la necessità di investire sullo sviluppo tecnologico per creare veicoli in grado di muoversi autonomamente ...

Una startup californiana aiuterà FCA a realizzare auto a guida autonoma : Fca collaborerà con la startup californiana Aurora per la realizzazione di automobili a guida autonoma. La partnership è volta a rafforzare il comparto dei veicoli a uso commerciale, permettendo ad Aurora di “offrire una varietà di soluzioni alla clientela strategica della logistica, dei trasporti e in altri casi d'uso”, ha dichiarato l'azienda in un comunicato. Specializzata nella realizzazione di software per l'automatizzazione del ...

Gruppo FCA - Con Aurora per la guida autonoma : ll Gruppo FCA ha stretto un accordo con la startup Aurora per collaborare allo sviluppo di una piattaforma di guida autonoma dedicata ai veicoli commerciali. I dettagli finanziari della collaborazione non sono notiAurora e FCA già impegnate in progetti di guida autonoma. Per entrambe le parti si tratta di un allargamento delle attività già in corso: Aurora vanta collaborazioni con la Volkswagen, la Hyundai e la Byton, oltre a finanziamenti per ...

FCA-Renault - Landini ad Affari : "Governo assente anche nell'auto" : E’ intervenuto il governo. Ne hanno discusso tutti, mentre in Italia non lo sta facendo nessuno. La mossa di Fca rende esplicito un punto e cioè che nel nostro Paese il settore dell’auto non ce la fa. Ha bisogno di fare alleanze ed accordi Segui su Affaritaliani.it

FCA-Renault - la Francia ha tenuto il punto per difendere il suo piano di sviluppo nell’auto. Legato a doppio filo a Nissan : Parigi fa la voce grossa sulle nozze tra Renault e Fca. Ma Torino non ci sta e così va in fumo la proposta di matrimonio che avrebbe dovuto creare la terza casa automobilistica al mondo. Durante la notte, il Lingotto ha infatti ritirato l’offerta di fusione da 30 miliardi a causa delle “condizioni politiche in Francia” che hanno compromesso il progetto, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Monde. Ma, in una nota stampa, il ministero ...

FCA-Renault - verso il terzo gruppo mondiale auto. Bene i mercati : Con una stringata comunicazione il cda di Renault ha detto un primo si' alla proposta di fusione paritetica avanzata lunedi' scorso da Fca. "Il Consiglio ha deciso di studiare con interesse l'opportunita' di una combinazione e di approfondire le discussioni su questo tema", spiegano in maniera ufficiale da Boulogne-Billancourt, quartier generale della casa della losanga, il cui cda si vedra' di nuovo oggi "a fine giornata". La notizia era stata ...

Motori – le auto usate selezionate di FCA incontrano i servizi Mopar : Il Gruppo FCA equipaggia tutti i veicoli del suo usato selezionato con i servizi Mopar Connect comprendendo nella promozione 12 mesi di garanzia La sintesi dei programmi di certificazione per le vetture usate e il set di servizi di Mopar Connect sono disponibili presso le concessionarie FCA aderenti su vetture d’occasione selezionate: ai controlli tecnici accurati e ai 12 mesi di garanzia si sommano le funzionalità dedicate alla ...