ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) “dice che nel Pd è stata archiviata la mia linea sui flussi migratori? A me sinceramente non pare, anche se, come è noto, nei giochi amorosi il tradito è l’ultimo a saperlo. Dite ache ilinsieme a noi. Certo, ancora stiamo verificando questa notizia, perché quelli sono ambienti abbastanza delicati, non dicono mai fino in fondo la verità. Ma pare che sia vera”. E’ la stoccata che l’ex ministro dell’Interno, Marco, rifila nel corso di Omnibus (La7) al deputato di Liberi e Uguali, Nicola, e al suo partito. Sea Watch,vs Salvini: “Chi ha dato ordine alla GdF?”. Dal ministro baci ironici: bagarre alla Camera Il deputato Pd puntualizza: “Vorrei ricordare che i trattati ...

fattoquotidiano : Migranti, Minniti: “Dite a Fratoianni che il compagno Minniti è vivo e lotta nel Pd”. E attacca il governo su Sea W… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Migranti, Minniti: “Dite a Fratoianni che il compagno Minniti è vivo e lotta nel Pd”. E attacca il governo su Sea Watc… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Migranti, Minniti: “Dite a Fratoianni che il compagno Minniti è vivo e lotta nel Pd”. E attacca il governo su Sea Watc… -