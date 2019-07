L’epica di Italia-Brasile 3-2 in un formidabile romanzo fiume

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il 5 luglio ’82, allo stadio “Sarrià” di Barcellona, l’di Bearzot superava il, grande favorito di quel mundial, per 3-2, con una tripletta del rinato Paolo Rossi di nuovo Pablito.Era l’inizio di una cavalcata trionfale, epica: 2-0 alla Polonia in semifinale e, infine, il successo in finale a Madrid, al “Santiago Bernabeu”, davanti al presidente Sandro Pertini felice come un bambino, per 3-1 alla Germania Ovest.Le mani del capitano Dino Zoff che alzano la Coppa, Rossi capocannoniere con sei reti, tutti glini in delirio, avvolti, in ogni contrada, dal tricolore e dalla felicità.Un’impresa leggendaria, giunta dopo i tre deludenti pareggi del girone eliminatorio: da lì le critiche feroci, le nuvole d’ira, il silenzio stampa. Per arrivare, a Barcellona, a quella prima, sorprendente e abbagliante ...

