Google Chrome dice basta agli annunci pesanti con questa funzione smart

Controlli di riproduzione al debutto su Google Chrome con l’ultima versione Canary : Gestire musica e video riprodotti via Chrome mentre ci si destreggia tra una scheda ed un'altra non è l'operazione più comoda al mondo L'articolo Controlli di riproduzione al debutto su Google Chrome con l’ultima versione Canary proviene da TuttoAndroid.

Ecco come appare Google Chrome per i feature phone con Android : La novità di Google è Android sui feature phone senza touchscreen: Ecco come appare Chrome, tra mille problemi e malfunzionamenti. L'articolo Ecco come appare Google Chrome per i feature phone con Android proviene da TuttoAndroid.

Come ripristinare Google Chrome : Da qualche giorno, il famoso browser di Big G vi sta dando alcuni problemi. Ad esempio, senza aver fatto nulla, la pagina iniziale è cambiata oppure spesso e volentieri va in crash mentre navigate su leggi di più...

Google Chrome 75 in roll out su Android con un po’ di novità : Google Chrome 75 raggiunge il canale stabile con un paio di novità che riguardano la gestione delle password e la possibilità, per gli sviluppatori, di migliorare l'esperienza di navigazione. L'articolo Google Chrome 75 in roll out su Android con un po’ di novità proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo flag di Google Chrome permette di ordinare i segnalibri su Android : Il team di Google Chrome è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare browser e a breve arriverà una nuova feature L'articolo Un nuovo flag di Google Chrome permette di ordinare i segnalibri su Android proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant arriverà su tutti i Chromebook con ChromeOS 77 : A otto mesi di distanza dalla sua promessa, Google conferma che porterà Google Assistant su tutti i Chromebook a partire da ChromeOS 77. L'articolo Google Assistant arriverà su tutti i Chromebook con ChromeOS 77 proviene da TuttoAndroid.

Niente più timore dei siti web ingannevoli : ora vi protegge Google Chrome : Google sta lanciando due nuove funzionalità in Google Chrome per proteggere gli utenti da siti web ingannevoli. L'estensione Suspicious Site Reporter migliorerà la sicurezza di Chrome offrendo agli utenti esperti un modo semplice per segnalare siti sospetti a Google Safe Browsing, la navigazione sicura di Google. L'articolo Niente più timore dei siti web ingannevoli: ora vi protegge Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

La nuova estensione di Google Chrome per contrassegnare i siti sospetti : Sundar Pichai, CEO di Google parla di Google Chrome (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Google ha lanciato una nuova estensione del suo browser Chrome che consente di contrassegnare i siti internet sospetti, inserendoli così nell’indice di navigazione sicura della società. Assieme alla nuova estensione, Google ha lanciato un nuovo avviso interno a Chrome che attiva un blocco prima di visitare un sito che può potenzialmente ...

La modalità Picture-in-Picture sta per arrivare in Google Chrome su Android : Google sta lavorando per implementare l'API Picture-in-Picture in Chrome su Android che mostra i video riprodotti in una finestra su altre applicazioni. Il team di Chromium sta lavorando per portare la funzionalità nel browser Chrome su Android e il flag è già presente in Chrome Canary e può essere abilitato, ma al momento la funzionalità non è ancora operativa. L'articolo La modalità Picture-in-Picture sta per arrivare in Google Chrome su ...

Google Chrome ora è completamente personalizzabile - su desktop : ecco finalmente i veri temi : L'ultimo aggiornamento di Google Chrome Canary aggiunge quattro temi incorporati e alcune opzioni di personalizzazione per la pagina Nuova scheda. Le ultime versioni di Google Chrome Canary aggiungono un paio di flag che rendono la pagina Nuova scheda più personalizzabile e dopo averli attivati entrambi è possibile visualizzare un nuovo menu. L'articolo Google Chrome ora è completamente personalizzabile, su desktop: ecco finalmente i veri temi ...

Ecco tutte le novità e il download dell’APK di Google Chrome 76 Beta : Così come anticipato un paio di giorni fa, sono diverse le novità introdotte dagli sviluppatori di Google Chrome con la versione 76 Beta. Ecco quali sono L'articolo Ecco tutte le novità e il download dell’APK di Google Chrome 76 Beta proviene da TuttoAndroid.

Ecco come organizzare le schede in gruppi in Google Chrome : Con pochi accorgimenti è possibile impostare i gruppi di schede in Google Chrome definendo delle etichette per ogni gruppo per organizzare le schede in gruppi visivamente distinti, ad esempio per separare le schede associate a diversi compiti. L'articolo Ecco come organizzare le schede in gruppi in Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Quante novità in Google Chrome 76 beta - anche per Flash player e Modalità scura : Google Chrome 76 beta presenta una serie di modifiche tra cui il blocco delle applicazioni Flash per impostazione predefinita e rende difficile per i siti rilevare quando l'utente utilizza la Modalità di navigazione in incognito. L'articolo Quante novità in Google Chrome 76 beta, anche per Flash player e Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome non eliminerà gli ad-blocker - ma li renderà più sicuri : Google spiega come cambierà la gestione delle estensioni, che non impedirà il funzionamento degli ad-blocker, come ipotizzato. L'articolo Google Chrome non eliminerà gli ad-blocker, ma li renderà più sicuri proviene da TuttoAndroid.