Wimbledon – Djokovic si prende gioco di Kudla | il serbo lo asfalta in tre set e stacca il

Wimbledon 2019 : i risultati del tabellone maschile (1 Luglio 2019). Che impresa Fabbiano! Bene Djokovic - ennesima delusione per Zverev : Il riepilogo della prima giornata di Wimbledon 2019 nel tabellone maschile. L’impresa – Quella di Thomas Fabbiano, capace di eliminare Stefanos Tsitsipas. Un capolavoro quello realizzato dal pugliese, che ha ottenuto la prima vittoria della carriera contro un Top-10, superando il greco in cinque set con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 6-3 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Una bellissima vittoria per il nativo di San Giorgio ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic sbriga la pratica Kohlschreiber e conquista il secondo turno : Novak Djokovic esordisce con un comodo successo a Wimbledon. Sul Centrale il campione in carica ha superato con il punteggio di 6-3 7-5 6-3 il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.57 del mondo), accedendo al secondo turno dove lo attende l’americano Denis Kudla, uscito vittorioso dal match contro il tunisino Malek Jaziri per 6-4 6-1 6-3. Una buona prova quella del n.1 del ranking che, soprattutto nell’ultimo parziale, ha messo in mostra ...

Wimbledon – Djokovic senza problemi all’esordio : Kohlschreiber nulla può contro il campione in carica : Djokovic in scioltezza all’esordio a Wimbledon: il tedesco Kohlschreiber ko al primo turno dello Slam inglese Esordio senza intoppi per Novak Djokovic: il tennista serbo numero 1 al mondo ha trionfato al primo turno di Wimbledon con estrema facilità. Djokovic ha mandato al tappeto il tedesco Kohlschreiber in soli tre set, col punteggio di 6-3, 7-5, 6-3, dopo due ore e 5 minuti di gioco. Il serbo adesso si prepara ad affrontare Kudla ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi al secondo turno - eliminata Camila Giorgi. Esordio vincente per Djokovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18: HA VINTO ANDREAS Seppi! Sconfitto il cileno Nicolas Jarry in quattro set. 6-3 6-7 6-1 6-2. Ora Seppi affronterà il vincente del match tra l’argentino Pella e il rumeno Copil. 16.16: Altro break di Seppi! L’altoatesino sale 5-2 e si avvicina alla vittoria. 16.14: VINCE NOVAK Djokovic! 6-3 7-5 6-3 a Philipp Kohlschreiber. 16.11: Seppi sale a condurre 4-2. Fabbiano è 4-4 contro ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi avanti di un set con Jarry - Giorgi eliminata. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic avanti di due set sul Centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58: Kohlschreiber avanti 3-2 nel terzo set contro Djokovic. 15.56: Fabbiano annulla tre palle break e sale 3-1 contro Tsitsipas. 15.53: Grande rimonta di Simona Halep nel secondo set. La rumena vince 6-4 7-5 contro la bielorussa Sasnovich. 15.51: Break di Thomas Fabbiano, che conduce 2-1 contro Stefanos Tsitsipas nel primo set. 15.49: ANDREAS Seppi VINCE IL TERZO SET! 6-1 per ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi un set pari con Jarry - Giorgi eliminata. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic avanti di un set sul Centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31: Break di Novak Djokovic, che ora serve anche per il secondo set. 6-5 per il serbo. 15.30: Simona Halep sotto 4-2 nel secondo set con Sasnovich. 15.28: Seppi apre bene il terzo set tenendo il servizio. 15.25: L’argentino Mayer vince 14-12 il tiebreak del secondo set contro il lettone Gulbis. 15.24: Bella vittoria della slovacca Rybarikova, che supera in due set la bielorussa ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi un set pari con Jarry - Giorgi eliminata. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic avanti di un set sul centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21: Alla fine Jarry vince il secondo set. 10-8 per il cileno. Tutto da rifare per Andreas Seppi, che aveva vinto la prima frazione per 6-3. 15.20: Jarry annulla anche il terzo set point. 8-8 nel tiebreak del secondo set. 15.19: Andreas Seppi ha sprecato anche un secondo set point. Adesso ne ha un terzo sull’8-7. 15.18 Ha vinto Karolina Pliskova. Vittoria in due set (6-2 7-6) sulla ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi avanti 6-3 4-5 su Jarry - Giorgi out. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic avanti di un set sul centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Niente da fare purtroppo, un’altra occasione gettata al vento in questo set e ora Seppi sarà costretto a servire per salvare il set sotto 5 a 4. 14.58 Ennesimo break point per Seppi in questo set, che deve assolutamente concretizzare! 14.57 Stecca Djokovic sulla seconda delle due palle break, Kohlschreiber avanti 2 a 0! 14.56 Darcis si porta sul 2 a 0 su Misha Zverev, 62 64 per il ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi avanti 6-3 3-4 su Jarry - Giorgi out. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic avanti di un set sul centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Nulla da fare, salva il gioco Jarry e resta avanti nel parziale senza break. 4 a 3. 14.48 Break point ai vantaggi per Seppi! 14.47 Chiude il primo set in scioltezza Djokovic dopo quel brutto primo gioco, 6 giochi a 3 su Kohlschreiber in 38 minuti. 14.46 E break anche di Darcis, che quindi è a due giochi dal portarsi 2 a 0 su Misha Zverev. 14.45 Break di Khachanov in avvio di secondo, si ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi avanti 6-3 0-1 su Jarry - Giorgi out. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic comanda 3 a 1 sul centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.29 Nessun problema per l’altoatesino nel proprio turno di battuta, 1 a 1. 14.27 Si lascia sfuggire una buona chance Seppi che si era portato sul 15-40 in apertura di secondo set sul servizio di Jarry, il cileno ha però recuperato con freddezza e portato a casa il gioco. 63 01 per Seppi. 14.25 Lungo game di servizio di Kohlschreiber sull’1-2, alla fine ne esce vincente Djokovic ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi subito fuori - ora tocca a Seppi. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - in campo Djokovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08 Terminato il riscaldamento sul centrale, Djokovic affronta Kohlschreiber e servirà per primo. 14.07 Si salva Seppi con carattere, senza concedere palle break. 3 a 2 per il giocatore di Caldaro. 14.06 Khachanov avanti 5 a 4 senza break, ancora in equilibrio il primo set del russo contro Kwon. 14.05 Primo momento di difficoltà in questo avvio di match per Seppi, 0-30. 14.03 Jarry tiene ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - in campo Djokovic e sei italiani tra cui Fabbiano - Seppi - Sonego e Giorgi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ordine di gioco di oggi – Gli italiani in campo nella prima giornata Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di incontri al torneo di Wimbledon. Il terzo Slam dell’anno si apre con la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Come da tradizione, ad aprire le danze sul Centre Court è chi ha vinto l’anno prima il ...

Pronostici Wimbledon maschile – Djokovic per riconfermarsi - Federer a caccia del 9° titolo : attenzione ai giovani : Novak Djokovic pronto al back to back per riconfermare la vittoria dello scorso anno, Roger Federer a caccia del 9° titolo: i Pronostici di SportFair per il tabellone maschile di Wimbledon Si aprono i cancelli dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra: lunedì inizia ufficialmente Wimbledon! Il blasone, la storia, le tradizioni del torneo più famoso del tennis mondiale, accompagneranno gli appassionati della racchetta per le ...

Wimbledon 2019 - analisi tabellone maschile : Federer fortunato - tanti ostacoli per Nadal. Djokovic a metà strada - agli italiani poteva andar meglio : Diversi spunti di interesse arrivano dal tabellone principale dell’edizione 2019 del torneo di Wimbledon, dalla prima riga della parte alta, quella occupata dal detentore Novak Djokovic, all’ultima della parte bassa, appannaggio di Roger Federer. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci si può aspettare, dividendo idealmente il tabellone in quattro quarti. Nel primo quarto troviamo subito Djokovic nel suo esordio con il tedesco Philipp ...