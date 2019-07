Bologna | novità sullo stadio Fenucci | “A metà luglio | pronti per il progetto del

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) “Asaremoper andare in Comune per valutare insieme ai dirigenti di Palazzo d’Accursio la fattibilità deldi restyling delloDall’Ara“. Parola di Claudio, amministratore delegato del. “L’avanzamento progettuale prosegue e include l’Anti. I progettisti stanno definendo gli ultimi dettagli, poi andremo in Comune con il piano economico e fare le valutazioni ambientali. Lasceremo per ultima la definizione del partner dei lavori, ma stiamo rispettando i tempi“., ecco le nuove maglie per la prossima stagione VIDEOL'articolo: “Aper ildel Dall’Ara” CalcioWeb.

