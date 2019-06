Luigi Di Maio affondato dalla Sea Watch Effetto Carola Rackete | In molti nel M5s

Luigi Di Maio accoltellato da Fico alla luce del sole : "La Nugnes rimarrà sempre nel M5s" : "Oggi il capogruppo del MoVimento 5 Stelle Stefano Patuanelli ha comunicato al presidente del Senato e alla diretta interessata l'espulsione di Paola Nugnes dal gruppo parlamentare del M5S al Senato. Nugnes, che ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Manifesto in cui affermava il suo intendim

Mara Carfagna contro Luigi Di Maio : "La crociata contro chi fa impresa non c'entra nulla con il ponte Morandi" : A poche ore dalla demolizione dei piloni 10 e 11 del ponte Morandi (Genova), gli ultimi rimasti in piedi dopo il disastro del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti, Mara Carfagna inveisce contro il Movimento 5 Stelle. "La crociata di Luigi Di Maio contro chiunque fa impresa in Italia non c'entra nulla

Luigi Di Maio contro Atlantia : "Decotta - stia fuori da Alitalia". Ira Benetton : "Pronti ad azioni legali" : L'ha combinata grossa, Luigi Di Maio, scatenando su Alitalia la rappresaglia di Atlantia e la reazione, piuttosto nervosa, anche dell'alleato Matteo Salvini. Secondo il ministro dello Sviluppo e leader M5s, la concessionaria autostradale interessata alla compagnia aerea nazionale "è decotta e non pu

Sea Watch - Luigi Di Maio si giustifica : “Ue ha fallito e noi agiamo di conseguenza” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, cerca di motivare la linea dura del governo italiano sul caso Sea Watch, scaricando la responsabilità sull'Unione europea: "Vedo molta ipocrisia. Nessuno parla dei 300 sbarcati a Lampedusa attraverso i barchini. Dobbiamo prendere atto del fatto che l'Europa ha fallito e noi reagiamo di conseguenza".Continua a leggere

Luigi Di Maio "come il "panda" : la frase rubata a Montecitorio - il deputato che sbertuccia il grillino : La politica è fatta anche di sfottò e immagini. Quella che gira negli ultimi giorni in Transatlantico è un Luigi Di Maio versione "panda", il simpatico orsetto in via di estinzione. Il capo grillino è in gravissima difficoltà, interna ed esterna, schiacciato tra la fronda interna capeggiata da Fico

M5s e Luigi Di Maio affondano l'Autonomia - colpo mortale al governo : rabbia leghista - sfregio all'Italia : «È inutile continuare a prendere in giro la gente, tanto se il tentativo è quello di realizzare una "non riforma", non la sottoscriverò mai», sbotta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che rincara la dose: «Credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno sch

Luigi Di Maio contro la Sea Watch : “E’ un brand che si fa pubblicità per raccogliere soldi” : Il caso Sea Watch tiene banco in queste ore, anche il ministro Luigi Di Maio è intervenuto contro l’imbarcazione “Siamo diventati ormai il palcoscenico del Mediterraneo. Come mai la Sea Watch neanche prova più ad avvicinarsi alle coste maltesi o alle coste greche? Semplice, a Malta come in Grecia non fa notizia. Hanno preferito restare … Continue reading Luigi Di Maio contro la Sea Watch: “E’ un brand che si fa ...

Luigi Di Maio - la fronda al Senato del Movimento 5 stelle : tra i delusi la minaccia delle dimissioni : Sono tutti in fibrillazione nel Movimento 5 stelle: filo-governativi, ribelli, ortodossi, scontenti. Al Senato i parlamentari grillini sono in fermento e sanno di avere un peso importante sul futuro del governo. C'è addirittura una mini fronda di sei-sette Senatori, rivela il Corriere della Sera in

Roberto Fico cannoneggia contro Luigi Di Maio : "Ritorniamo a parlarci o noi Cinque stelle finiremo calpestati" : "finiremo per essere calpestati". Roberto Fico lancia un grido d'allarme ai colleghi del Movimento Cinque stelle: "Se non ridefiniamo presto identità e valori, ad esempio mettendo di nuovo al centro i temi ambientali e la visione di futuro, non capiremo mai qual è il limite da non valicare", dice in

Francesco Verderami demolisce Luigi Di Maio : "Circonvenzione di incapace" : Qual è il ruolo politico del Movimento 5 stelle all'interno del governo? Secondo Francesco Verderami (firma politica de Il Corriere della Sera), ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, è ormai molto ridotto grazie all'abilità politica "astuta" di Matteo Salvini. "Si può parlare di circonvenzione p

Luigi Di Maio e M5s chiedono la revoca delle concessioni autostradali : caos a Palazzo Chigi : Altro vertice tesissimo a Palazzo Chigi, con l'ultima follia del M5s che - stando a quanto riferiscono le agenzie di stampa - vuole chiedere la revoca delle concessioni ad Autostrade. "Lo abbiamo sempre detto: chi ha sbagliato deve pagare. E, ve lo assicuro, pagherà! Il mio abbraccio alle famiglie d

Luigi Di Maio umiliato in pubblico : "Sei soltanto un incapace" : Fischi, insulti, proteste. Più che con l' opposizione interna Luigi Di Maio deve fare i conti con quella del Paese. I lavoratori delle aziende che stanno colando a picco una dietro l' altra (ieri è esploso anche il caso della Jabil Circuit nel casertano) sono stufi delle promesse e dei pasticci del

Luigi Di Maio : "Tav e Olimpiadi : è il partito del cemento contro M5s". Di Battista : "Concordo al 100%" : “Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.“Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale - continua -: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro ...

Luigi Di Maio : "Su Tav e Olimpiadi tutto il sistema contro M5s". Di Battista : "Concordo al 100%" : “Ci risiamo. tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.“Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale - continua -: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro ...