Muore soffocato da un boccone di carne alla festa di compleanno della moglie

Treviso. Anziano con l’Alzheimer Muore soffocato da un tovagliolo : choc nella casa di riposo : I fatti in una casa di riposo a Conegliano, in provincia di Treviso. Il 90enne è stata trovato cianotico riverso sul tavolo e quindi ricoverato all'ospedale. Qui i medici gli hanno estratto una salvietta di carta di dieci centimetri. Purtroppo non si è potuto far nulla per salvarlo. Ora i familiari pretendono di conoscere la verità.

Era già troppo tardi! bimbo di 8 anni Muore soffocato da un hot dog davanti ai genitori : Quella che doveva essere una serata all'insegna del divertimento si è trasformata in un dramma per una famiglia spagnola. Un bimbo di soli 8 anni è infatti morto soffocato da un hot dog durante le celebrazioni di una festa tradizionale in una località turistica delle Isole Canarie. Il piccolo si trovava nella serata di sabato 22 giugno con i genitori in spiaggia per partecipare alla famosa festa di San Juan a Telde. Dopo aver provato qualche ...

Settantenne Muore soffocato da fette di pancetta : Tragedia al supermercato Coop di Finale Ligure (Savona), dove un uomo di 74 anni e' morto soffocato da alcune fette di pancetta. La disgrazia e' avvenuta nel pomeriggio davanti agli occhi di numerosi cittadini. L'uomo aveva acquistato della pancetta che ha cominciato a mangiare nel negozio rimanendo soffocato. Il Settantenne non riuscendo a respirare si e' sentito male ed e' caduto a terra. I presenti hanno pensato ad un attacco epilettico ed ...

Torino - Muore soffocato da un pezzo di pane mentre va al seggio elettorale : Aveva 84 anni il pensionato Domenico Antonicelli morto a Brusasco (Torino) soffocato da un pezzo di pane. La tragedia mentre l'uomo, in compagnia dei famigliari, si stava recando alle urne per...

Elezioni 2019 : Muore soffocato da un boccone di pane mentre va a votare : Domenico Antonicelli è morto per una occlusione delle vie respiratorie a causa di un boccone di pane mentre si stava recando con la moglie e la cognata a votare per le Elezioni europee a Brusasco, in provincia di Torino. Sono state le due donne a lanciare l'allarme ma per l'uomo, pensionato di 84 anni, non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Cavagnolo, l'anziano si trovava in auto con la ...

Elezioni - scrutatore Muore in un incidente stradale mentre va al seggio. In Piemonte pensionato soffocato da pezzo di pane : Si stava recando al seggio per le Elezioni europee in cui doveva lavorare come scrutatore, ma è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ed è morto dopo il ricovero in ospedale. È successo questa mattina all’alba a Crotone. La vittima, Valerio Graziano, di 30 anni, era alla guida della sua automobile e stava raggiungendo località Capo Colonna, dove era stato nominato scrutatore. Durante il tragitto, l’uomo, per cause in corso ...

Muore al pronto soccorso soffocato da un pezzo di pizza mentre i medici litigano tra loro : aperta un’inchiesta : Un’indagine dell’autorità giudiziaria, avviata dopo la denuncia dei familiari, dovrà fare luce su quanto accaduto a Napoli, dove un uomo di 54 anni, M.D.G., è morto soffocato da un pezzo di pizza mentre si trovava al pronto soccorso. E un’inchiesta interna è stata disposta anche dal commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, per stabilire le effettive cause della morte dell’uomo, deceduto nella tarda ...

Napoli - Muore soffocato da pezzo di pizza La famiglia denuncia : “Ritardi nei soccorsi dovuti anche a un litigio tra i medici” : Un uomo è morto all’ospedale San Paolo di Napoli soffocato da un pezzo di pizza. La famiglia ha sporto denuncia, sostenendo che la morte sarebbe dovuta a presunti ritardi nei soccorsi, causati anche da un forte litigio scoppiato tra i medici. Il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha disposto un’inchiesta interna. La vicenda, riportata da Il Mattino, ha avuto inizio quando M.D.G., 54 anni, è arrivato al pronto ...

Muore soffocato da pezzo di pizza. I familiari : “Soccorsi in ritardo. I medici litigavano tra loro" : I medici litigano, il paziente Muore soffocato da un pezzo di pizza: questa la ricostruzione dei familiari dell’uomo di quanto accaduto presso l’Ospedale San Paolo di Napoli, dove un 54enne è deceduto nella tarda serata di sabato 18 maggio presso il pronto soccorso. A riportare la notizia è Il Mattino.Un evento drammatico che sembra coinvolgere i sanitari dell’ospedale per presunti ritardi nella esecuzione delle ...

Napoli - Muore soffocato da un pezzo di pizza : medici avrebbero litigato durante i soccorsi : Sabato 18 maggio, un uomo è deceduto al pronto soccorso del'ospedale San Paolo. Il signore è un 54enne che si era recato nella struttura ospedaliera a causa di un pezzo di pizza con mozzarella finito di traverso nelle prime vie respiratorie. Purtroppo i medici del posto non sono riusciti a salvargli la vita. Sulla questione di sono aperte delle indagini, perché sembrerebbe che, durante la fase del salvataggio, tra i sanitari sia avvenuto un ...

Napoli - i medici litigano e il paziente Muore soffocato dalla pizza : È morto soffocato da un pezzo di pizza andato di traverso (probabilmente con la mozzarella). Assurda fine di M.D.G. un uomo di 54 anni giunto sabato sera, poco prima della mezzanotte,...