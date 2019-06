Lo spazio nasce con noi | forse lo percepiamo già prima di venire alla luce

Montecitorio nello spazio. Nasce un intergruppo parlamentare : (A cura di Stefano Pioppi per Formiche.net)Maggioranza e opposizione insieme per lo Spazio. Dopo l’esperienza positiva della passata legislatura, si ricostituisce l’intergruppo parlamentare per il settore, con la finalità di mantenere alta e trasversale a commissioni e gruppi politici l’attenzione per i temi dell’aeroSpazio. L’iniziativa è stata lanciata oggi a Montecitorio, nell’ambito ...