Geraint Thomas | ‘Logico iniziare il Tour de France con due leader’

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Sarà un Team Ineos senza il suo storico leader, Chris Froome, ma sempre fortissimo quello che si presenterà al via deldesabato 6 luglio da Bruxelles. Lo squadrone britannico che ha cambiato nome un paio di mesi fa dando l’addio allo storico marchio Sky, sarà ancora il punto di riferimento del gruppo, ma con un approccio un po’ diverso rispetto al passato. Viste le vicissitudini delle ultime settimane la Ineos sarà alnon con un leader unico come nell’era Froome ma con due capitani inizialmente alla pari.: ‘Lavoreremo uno per l’altro’ Questa stagione d’esordio sotto il nome di Team Ineos è stata particolarmente sfortunata per l’ex Sky. Già prima del Giro d’Italia la squadra britannica aveva dovuto cambiare in fretta i propri piani per l’infortunio di Egan Bernal, capitano designato. In questo mese di giugno sono poi arrivati il terribile incidente che ha messo ...

cyclingoo : ?? Tour de France 2019, annunciata la corazzata Ineos per Egan Bernal e Geraint Thomas / By @spaziociclismo… - SpazioCiclismo : Il Team Ineos presenta la sua armata per continuare a dominare il #TDF2019 - riky_76 : RT @ciclismoliquido: Il #TDF2019 si avvicina a grandi passi e così abbiamo deciso di fare una chiacchierata con Geraint Thomas... quell'alt… -