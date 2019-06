Carta famiglia 2019 requisiti | importo e a chi spetta Decreto firmato

termometropolitico

(Di venerdì 28 giugno 2019)e a chiPer: c’è la firma del ministro per lae le disabilità Lorenzo Fontana che ha commentato: “Felice di averquesta mattina il provvedimento per la, una possibilità in più per tante mamme e papà che potranno beneficiare di particolari convenzioni per beni e servizi #dalleparoleaifatti”.Ricordiamo che si tratta una misura istituita nel 2016 e pensata per dare una possibilità in più alle famiglie numerose. Quali sono i? Vediamoli: avere almeno tre figli conviventi che non abbiano un’età superiore ai 26 anni. Sul fronte del reddito Isee, lo stesso non deve essere superiore ai 30mila euro. In sostanza chi ha questi, grazie alla, potrà avere accesso ed usufruire di sconti e riduzioni ...

Fontana3Lorenzo : Felice di aver firmato questa mattina il provvedimento per la Carta Famiglia, una possibilità in più per tante mamm… - emcampanile : RT @npanocc: Art. 12 carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale: Saranno garantite alla persona che ne avrà bisogno la pres… - npanocc : Art. 12 carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale: Saranno garantite alla persona che ne avrà biso… -