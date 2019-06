Francia | uomo apre il fuoco davanti a una moschea di Brest | “Due feriti | anche l’Imam”

Paura in Francia - sparatoria vicino la moschea di Brest : 2 feriti. Caccia all’uomo : L'area in cui sono stati esplosi colpi di arma da fuoco è stata isolata dalle forze dell'ordine, che ora sono sulle tracce della persona che ha aperto il fuoco.Continua a leggere

Tempesta Miguel - maltempo in Francia : uomo travolto da lampione a Parigi : La Tempesta Miguel, che ha colpito la Francia occidentale, sta provocando danni a persone e cose: un uomo è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri a Parigi, vicino Place Stalingrad, per la caduta di un lampione su cui si è abbattuto un albero. E’ ricoverato in condizioni critiche. Ieri 3 soccorritori della Società del salvataggio in mare sono morti oggi quando la loro motovedetta si è capovolta al largo delle Sables d’Olonne, ...

Clamoroso in Francia – Uomo condannato per eccesso di velocità : “Michael Schumacher mi obbliga a guidare come un pazzo” : Affermazioni incredibile, quelle di uno sciamano fermato dalla polizia per eccesso di velocità: l’Uomo crede di essere posseduto dallo spirito di Schumacher Davvero Clamoroso quanto accaduto in Francia: uno sciamano è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità ed è stato condannato dal giudice a 18 mesi di prigione, con la condizionale. Fin qui nulla di strano, a lasciare senza parole però sono le parole uscite di bocca ...

Esplosione Lione : pacco bomba con chiodi/ Video - caccia all'uomo : attentato Francia? : Esplosione a Lione: pacco bomba con chiodi e viti, Video. E torna la paura terrorismo in Francia. Ma è un attentato? Intanto è caccia all'uomo.

Francia - uomo si arrampica sulla Torre Eiffel<br> e minaccia il suicidio : ...

Francia - uomo scala Tour Eiffel : evacuata : La Tour Eiffel è stata chiusa ed evacuata. La decisione è stata presa poichè è stato avvistato un uomo che la sta scalando.

Francia - uomo sequestra ostaggi in un negozio e spara contro la polizia : Diverse persone sono state prese in ostaggio in una tabaccheria di Blagnac, nei pressi di Tolosa, in Francia. Secondo i media locali, alcuni clienti sarebbero trattenuti all'interno del negozio da un uomo armato. L'assalitore avrebbe chiesto l'intervento di un negoziatore e minacciato di uccidere un ostaggio.Continua a leggere