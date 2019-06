Dino Maglio | stuprò 4 turiste ospitate con Couchsurfing e ne drogò altre 10 | ex

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ospitava tramite il sito diragazze provenienti da tutto il mondo, si offriva di portarle in giro per tour turistici e poi, dopo averle narcotizzate, le violentava. E’ stato condannato a 12 anni e 8 mesi, l’ex carabiniere che tra il 2012 e il 2014 ha violentato quattro ragazze e ne ha drogatedieci. La sentenza è stata emessa dal Tribunale collegiale di Padova presieduto dal giudice Claudio Marassi. Il pm Giorgio Falcone aveva chiesto 14 anni. Durante l’udienza del 14 giugno,è stato scoperto mentre fotografava due delle vittime presenti in tribunale e uno dei carabinieri lo ha costretto a cancellare gli scatti.ha già trascorso 5 anni di carcere sempre per violenza sessuale. Le vittime, come ricostruito da il Mattino di Padova, avevano tra i 23 e i 28 anni e provengono da Polonia, Canada, Portogallo, Repubblica Ceca, Usa e Hong Kong, ...

